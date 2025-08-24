"צבועים, לא גיניתם את הטבח ב-7 באוקטובר"

באיגוד המאמנים פרסמו תגובה רשמית למכתב של איגוד המאמנים האיטלקי (AIAC), שקרא לאחרונה להשעות את ישראל ממסגרות הכדורגל. במכתב שנשלח ליו״ר רנצו אוליביירי, מביעים ראשי איגוד המאמנים הישראלי, צחי נהרדיה, מנכ״ל איגוד מאמני הכדורגל בישראל ונסים בכר, יו״ר איגוד מאמני הכדורגל בישראל, דחייה מוחלטת מהקריאה, ומאשימים את הצד האיטלקי בצביעות ובניסיון לשלב פוליטיקה בספורט.

“רנצו אוליביירי היקר, ההחלטה שלך לקרוא להשעיית ישראל היא לא רק צבועה, אלא גם תורמת ישירות לסיבוך הרסני ומיותר של ספורט ופוליטיקה, סיבוך שמסכן את הבסיס שעליו אנחנו עומדים. חיפשתי הצהרה ממך שמגנה את הטבח מ־7 באוקטובר, שבו מאות ישראלים, נשים, גברים, ילדים וספורטאים, נטבחו באכזריות על ידי מחבלי חמאס, ולא מצאתי דבר”.

“חיפשתי גינוי להתקפה המתועבת של איראן על ישראל, ולא מצאתי דבר. חיפשתי תגובה לירי הטילים של חיזבאללה, ולא מצאתי דבר. חיפשתי את תגובתך לשיגורי הטילים מתימן, ושוב, לא מצאתי דבר. אני מתחייב להמשיך ולחפש, בתקווה שבסופו של דבר אמצא משהו”.

“במקום זאת, בחרת לתקוף מדינה שנלחמת על עצם קיומה מול ארגון טרור רצחני, אשר גם היום מחזיק 50 חטופים בתנאים לא אנושיים במשך 648 ימים, מתעלל בהם, רוצח ומענה, תוך שהוא מדכא גם את עמו שלו. מדובר בארגון שקורא בגלוי ובאופן פעיל להשמדת מדינת ישראל”, כתבו באיגוד המאמנים.

“מאז 7 באוקטובר, איגוד המאמנים הישראלי מילא תפקיד חיוני בשיקום אלו שבתיהם נשרפו ומשפחותיהם נטבחו. העבודה יוצאת הדופן של האיגוד היא חלק מרכזי במאמץ של עם פצוע להשתקם, גם באמצעות הכדורגל. מעולם לא השתמשנו בתפקידנו כמאמנים, מחנכים ובני אדם אלא לקידום אחדות, חוסן חברתי והפצת אהבה לכל בני האדם, ללא קשר לדת, גזע או לאום”.

“הבחירה שלך לצדד בנרטיב חד צדדי, לפגוע בקורבנות ולהכתים את ישראל ואת מאמניה, היא טעות חמורה. אני מפציר בך לשקול מחדש את עמדתך ולבחון דרכי שיתוף פעולה שיבטיחו שהמשחק שכולנו אוהבים ימשיך לשמש גשר בין עמים ומדינות”, סיכמו.