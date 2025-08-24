יום ראשון, 24.08.2025 שעה 16:42
כדורגל ישראלי

"נורבגיה רוצה לתרום את הכסף מישראל לחמאס"

בצל הפנייה ההזויה של תנועת אם תרצו לשינו זוארץ כדי לבטל את המשחק, היו"ר לשעבר של התנועה מתן פלג בראיון תוקפני עם אמירות מקוממות ב"שיחת היום"

|
ארלינג הולאנד חוגג עם שחקני נורבגיה (IMAGO)
ארלינג הולאנד חוגג עם שחקני נורבגיה (IMAGO)

על רקע מלחמת "חרבות ברזל" המתמשכת, הספורט הישראלי שומר על יציבות יחסית למרות לחצים בין-לאומיים, אנטישמיות וקשיים כלכליים. תנועת "אם תרצו" פנתה ליו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, בדרישה לבטל את המשחק מול נורבגיה באוקטובר, בעקבות החלטת הנורבגים להעביר את כל הכנסות המשחק לרצועת עזה, מהלך שנעשה תוך התעלמות מאירועי השבעה באוקטובר. יו”ר התנועה לשעבר, מתן פלג, דיבר בתכנית “שיחת היום”.

מה זו הדרישה הזו, זו דרישה לא נכונה.
”אני ממליץ לך להיות חזק ולא להיות יהודי קטן”.

מתן בוא נדבר בכבוד.
”קודם כל תקשיבו איזה הזוי זה. נורבגיה, שם ילדים לבני 6 מותר להם לקרוא לעצמם בנות, הם רוצים לתקוע אצבע בעין בצורה בלתי רגילה במשחק נגד ישראל, הם רוצים לקחת את הכסף ולתרום לאויבים שלנו, אתה רוצה לשתף עם זה פעולה?”.

שחקני נבחרת נורבגיה (IMAGO)שחקני נבחרת נורבגיה (IMAGO)

אתה רוצה שיזרקו אותנו מאירופה?
”אנחנו מדינה נורמלית ושפויה. לקחת כסף במשחק נגדנו ולתת לאויבים שלנו, אתה שומע את עצמך?”.

אתה איש הזוי, למה אתה מקבל כסף מארצות הברית? תסגרו את התנועה המיותרת שלכם.
”אני חושב שזה לא מן הנמנע שתהיה לנו גאווה עצמית, ואין סיבה שניתן כסף לאויבים שלנו”.

אתה רוצה שלא נשתתף באף אירוע?
”אם הפולנים ביורובאסקט היו אומרים שהם ייתנו את הכסף מהמשחק וייתנו אותו לחמאס, אז זה לא שווה את זה. כרגע הפולנים לא אמרו את זה, אז אני לא רואה בעיה לשחק שם”.

למה התנועה הזו לא מוותרת על הכסף מארצות הברית?
”אני יודע להבדיל בין תרומה ממשלתית”.

התנועה שלכם מיותרת ואפשר לסגור אותה.
”אני חושב שאת הביטוי שלך צריך לסגור, אבל אני לא רוצה שייפגעו לך במשכורת. יש הבדל בין תרומה מארצות הברית או מקנדה, לבין להעביר כספים לחמאס”.

ראית את השנאה שיש נגדנו מקנדה או מארצות הברית?
”אני מנסה להיות ענייני. נורבגיה רוצה לתת את הכסף לאויבים שלנו, אי אפשר להסכים לזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */