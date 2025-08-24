"נורבגיה רוצה לתרום את הכסף מישראל לחמאס"

על רקע מלחמת "חרבות ברזל" המתמשכת, הספורט הישראלי שומר על יציבות יחסית למרות לחצים בין-לאומיים, אנטישמיות וקשיים כלכליים. תנועת "אם תרצו" פנתה ליו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, בדרישה לבטל את המשחק מול נורבגיה באוקטובר, בעקבות החלטת הנורבגים להעביר את כל הכנסות המשחק לרצועת עזה, מהלך שנעשה תוך התעלמות מאירועי השבעה באוקטובר. יו”ר התנועה לשעבר, מתן פלג, דיבר בתכנית “שיחת היום”.

מה זו הדרישה הזו, זו דרישה לא נכונה.

”אני ממליץ לך להיות חזק ולא להיות יהודי קטן”.

מתן בוא נדבר בכבוד.

”קודם כל תקשיבו איזה הזוי זה. נורבגיה, שם ילדים לבני 6 מותר להם לקרוא לעצמם בנות, הם רוצים לתקוע אצבע בעין בצורה בלתי רגילה במשחק נגד ישראל, הם רוצים לקחת את הכסף ולתרום לאויבים שלנו, אתה רוצה לשתף עם זה פעולה?”.

שחקני נבחרת נורבגיה (IMAGO)

אתה רוצה שיזרקו אותנו מאירופה?

”אנחנו מדינה נורמלית ושפויה. לקחת כסף במשחק נגדנו ולתת לאויבים שלנו, אתה שומע את עצמך?”.

אתה איש הזוי, למה אתה מקבל כסף מארצות הברית? תסגרו את התנועה המיותרת שלכם.

”אני חושב שזה לא מן הנמנע שתהיה לנו גאווה עצמית, ואין סיבה שניתן כסף לאויבים שלנו”.

אתה רוצה שלא נשתתף באף אירוע?

”אם הפולנים ביורובאסקט היו אומרים שהם ייתנו את הכסף מהמשחק וייתנו אותו לחמאס, אז זה לא שווה את זה. כרגע הפולנים לא אמרו את זה, אז אני לא רואה בעיה לשחק שם”.

למה התנועה הזו לא מוותרת על הכסף מארצות הברית?

”אני יודע להבדיל בין תרומה ממשלתית”.

התנועה שלכם מיותרת ואפשר לסגור אותה.

”אני חושב שאת הביטוי שלך צריך לסגור, אבל אני לא רוצה שייפגעו לך במשכורת. יש הבדל בין תרומה מארצות הברית או מקנדה, לבין להעביר כספים לחמאס”.

ראית את השנאה שיש נגדנו מקנדה או מארצות הברית?

”אני מנסה להיות ענייני. נורבגיה רוצה לתת את הכסף לאויבים שלנו, אי אפשר להסכים לזה”.