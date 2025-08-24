יום ראשון, 24.08.2025 שעה 14:38
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

הוועדה המקצועית: להפועל ת"א לא הגיע פנדל

באיגוד השופטים הודיעו כי כדור העונשין שניתן לאדומים מול קריית שמונה היה שגוי: "הייתה לפני כן משיכה בחולצה, נכון היה לפסוק עבירה לטובת ההגנה"

|
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)
דוד פוקסמן (רדאד ג'בארה)

לאחר הפנדל המפוקפק שקיבלה אמש הפועל תל אביב בניצחון 1:2 שלה על קריית שמונה במחזור הפתיחה של ליגת העל, בוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו לאחר ניתוח התקרית את הממצאים מהמשחקים שנערכו עד כה במחזור. במוקד, האישור שלהפועל תל אביב לא הגיע פנדל מול עירוני קריית שמונה.

הפועל ת״א - ק"ש

“בדקה ה-55 נפסקה בעיטת עונשין וכרטיס צהוב לשחקן ההגנה בעקבות עבירה של תפיסה בוטה ברחבה שמונעת מהתוקף את היכולת לשחק בכדור. טרם ביצוע העבירה הנ"ל בוצעה עבירה של משיכת חולצה בוטה על ידי שחקן הפועל ת״א לוקאס פלקאו כנגד שחקן הגנה של ק״ש שי בן דוד, כזאת שמונעת ממנו אפשרות לשחק בכדור. נכון היה לפסוק עבירה לטובת ההגנה”, נמסר מהוועדה המקצועית.

מכבי חיפה - בני ריינה

בדקה ה-47 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת בגין עבירת הכשלה. שחקן ההגנה בועט ברגלו של היריב ללא מגע בכדור.

הפועל ירושלים - מ.ס אשדוד

בדקה ה-9 החלטה נכונה לבעיטת עונשין בגין עבירת יד. שחקן הגנה קופץ לכדור כששתי ידיו מגדילות את נפח גופו באופן לא טבעי. 

