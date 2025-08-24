אנדי רם: זברב יכול להפתיע באליפות ארה"ב

עונת הטניס מגיעה לסיומה, כשנותר גראנד סלאם אחד והוא מתחיל היום (ראשון). אליפות ארצות הברית יוצאת לדרך עם קרלוס אלקראס, נובאק ג’וקוביץ’ ויאניק סינר, ובינתיים כדי להתכונן למייג’ור הרביעי של השנה עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” אנדי רם, אגדת הענף כאן בישראל.

אנדי, מי יכול להפתיע לדעתך?

“אולי זברב יכול להפתיע כזה, לא מאמין שיזכה כי בסוף הבמה של סינר ואלקראס, כמו שהבמה הייתה של פדרר, נדאל וג’וקוביץ’, אבל אם צריך לבחור אחד שיכול להפתיע זה זברב. כל השאר קשה לי להאמין. זו לחות מטורפת, משחקים אל תוך הלילה ולא כולם רגילים לזה. זה טורניר אחר לגמרי מכל טורניר אחר, הגודל האחר, האווירה האמריקאית, אני חושב אבל שאלקראס וסינר מעל כולם”.

אין אמריקאי שיכול ללכת רחוק במפעל הביתי?

“גם שלטון וגם פריץ, שניהם כן יכולים להגיע רחוק, אבל לא ברמה של לקחת או גמר כזה, או להפתיע את סינר או אלקראס. אני אגיד לכם מה, הקהל ידחוף אותם ויעודד אותם והם יגיעו רחוק, אבל ברמה הם לא כמו אלקראס וסינר”.