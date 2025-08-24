יום ראשון, 24.08.2025 שעה 13:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

אבי נמני: ת'ימוקו דיארה לא יגיע להפועל תל אביב

נמני בראיון ל"שיחת היום" ב-ONE: "יעושים עוול ללאזטיץ'. צריך להביא עוד שובר שוויון במקום פטאצ'י ושחקן קדמי, סטואיץ' כנראה יעזוב את מכבי ת"א"

ת'ימוקו דיארה (עמרי שטיין)
ת'ימוקו דיארה (עמרי שטיין)

המחזור הראשון החל בסערה בליגת העל, עם ניצחונות מרשימים של הפועל ת”א, מכבי חיפה, עירוני טבריה ומ.ס אשדוד, והוא יימשך היום (ראשון) עם משחק בין נתניה לב”ש ומחר סכנין נגד בית”ר. בינתיים, אגדת הכדורגל הישראלי בעבר והפרשן כיום, אבי נמני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על פתיחת הליגה והרשמים שלו מהמשחק של מכבי תל אביב באירופה.

אבי נמני פתח: “אני מאוד אהבתי את מה שראיתי ממכבי ת”א ביום חמישי, ראינו מכבי ת”א אחרי הרבה מאוד זמן תשוקה, עם שמחת חיים, לוחצת גבוה, שחקנים שלא חוזרים אחורה, לוחצים, כולם מחויבים באופן מקסימלי. אני מסכים שחסרה קצת איכות בחלק הקדמי ואי אפשר להתעלם מזה. מכבי ת”א יכולה הייתה לנצח גם 4 או 5, וזה היה גומר את הסיפור”.

על הרכש החדש: “נראה שבליץ’ זה מה שהיה חסר ובינגו. אני לא אוהב לעשות סיכומים לטוב ולרע בהתחלה, בטח זרים, צריך לתת להם זמן ולראות אחרי חודשיים או שלושה עם ההחלטה נכונה או לא, אבל ברור שזה עושה רושם טוב ואני מקווה מאוד שזה רק ילך ויהיה יותר טוב מבחינת מכבי ת”א. מכבי תל אביב כדי לרשום שחקנים לאירופה וחייבת להיות מהירה כמו שיותר, ולכן אני חושב שזה נכון שמכבי ת”א תתחזק בשחקן בעמדה מספר 10, וגם יצטרכו להביא במקום סטואיץ’ כי לדעתי הוא לא יישאר גם כן”.

כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

עוד כמה נושאים בוערים: “דיארה למכבי ת”א? אני לא רואה סיכוי גבוה לכך, וגם לא להפועל תל אביב. מהמידע הרחב שיש לי דיארה יישאר בריימס. יש קבוצות שזקוקות לשחקנים והן מחכות שהחלון ייגמר באירופה, ואז אפשר להביא את מי שנשאר. הפועל חיפה מועמדת לירידה לדעתי, יש לה את סגל השחקנים הכי פחות טוב בעיני, אני חושב שכרגע סכנין והפועל חיפה המועמדות שלי, אלא אם כן עד סוף החלון הקבוצות יתחזקו ב-4 או 5 שחקנים משמעותיים”.

בחזרה למכבי ת”א: “אני חושב שעושים עוול ללאזטיץ’ וגם למכבי ת”א, מזלזלים בדינמו קייב במקום להחמיא למכבי ת”א, היא הציגה יכולת מצוינת בחמישי, זה משחק שהיה חייב להיגמר עם חמישה שערים של מכבי ת”א. צריך לקחת בחשבון שדינמו קייב היא לא דינמו קייב של לפני כמה שנים זה כן, ורמת הליגה ירדה שם בגלל המלחמה, ומכבי ת”א ייקח לה עוד זמן להתגבש, היא צריכה להביא עוד שובר שוויון במקום פטאצ’י ועוד שחקן בחלק הקדמי”.

