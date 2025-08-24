מתקפה אנטי ישראלית ברשת על מעבר תורג'מן

דור תורג'מן חתם לאחרונה בניו אינגלנד רבולושן מה-MLS וכמובן שהתגובות על כך בארה"ב מושפעות גם מהמלחמה והיחס לישראל בעולם. לפי נתונים שפרסמה חברת "סקופר", המתמחה בניתוח סנטימנט גולשים ברשתות החברתיות, השיח סביב תורג'מן באנגלית רשם זינוק חד מאז פרסום הדיווחים על העסקה - רובו שלילי.

מנתוני החברה עולה כי 45% מהשיח היה שלילי, מתוכו כ-75% עסקו בנושאים אנטי-ישראלים או אנטישמיים, ורק 25% נגעו לביקורת מקצועית או טענות נגד הקבוצה. מדובר באחוז מטריד במיוחד, שמצביע על כך שחלק לא מבוטל מהביקורת כלפי תורג'מן כלל אינה קשורה לביצועיו על הדשא, אלא למוצאו. בין היתר, גולשים ברשתות כמו רדיט, טוויטר ובלוסקיי כתבו נגד עצם החתמת שחקן ישראלי, תוך שימוש ברטוריקה אנטי-ציונית ולעיתים גם אנטישמית.

המעקב אחרי השיח מראה כי כבר ב-14 באוגוסט נרשמה עלייה בדיבור על תורג'מן בעקבות הדיווחים על האפשרות לחתימה. ב-19 לחודש, עם ההודעה הרשמית על ההחתמה, הגיע השיא כאשר חלק גדול מהשיח הפך שלילי במיוחד, עם תגובות נגד המועדון על כך שהחתים שחקן ישראלי.

דור תורג'מן (עמרי שטיין)

לצד הביקורת, כ-24% מהשיח היה חיובי ו-31% נייטרלי. בקרב התגובות החיוביות, כ-74% עסקו בניתוחים מקצועיים והבעת שמחה מהצטרפותו של שחקן מוכשר כמו תורג'מן ל-MLS. יתר ה-26% מהתגובות החיוביות הגיעו מגולשים שביקשו להילחם באנטישמיות ולהביע תמיכה אישית בשחקן הישראלי.

כזכור, סוכנו של תורג’מן, סיפר בתוכנית "שיחת היום" על כך שמעבר שלו לקבוצה בכירה מספרד נפל מסיבות לא מקצועיות. כעת נראה שגם בניו אינגלנד יצטרכו להתמודד עם לא מעט רעש סביב תורג’מן, חלקו לא רלוונטי לכדורגל.