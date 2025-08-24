יום ראשון, 24.08.2025 שעה 12:28
הקבוצה הדרומית שהוקפצה לארצית דרום נערים א'

ההתאחדות לכדורגל קיימה היום הגרלה בהשתתפות שלוש קבוצות על מקום נוסף במחוז הדרומי של הליגה הארצית, בסיומה נקבע כי קריית גת תוקפץ לליגת המשנה

שחקני קרית גת שנתון 2009 (ולדי מויסייב)
שחקני קרית גת שנתון 2009 (ולדי מויסייב)

המחוז הדרומי בליגה הארצית חוזר לפורמט של 18 קבוצות, זאת לאחר שבעונה שעברה מנתה הליגה 17 קבוצות. הבוקר (ראשון) נערכה הגרלה בין שלוש סגניות אלופות המחוזות הדרומיים: מכבי קרית גת (שפלה), מ.ס רמלה (דן) ומ.כ ירמיהו חולון (מרכז) על המקום בליגה הארצית. מכבי קרית גת זכתה בהגרלה ותזכה בעונה הבאה בייצוג בליגה הארצית.

קבוצת שנתון 2009 של מכבי קרית גת סיימה את העונה שעברה בחלק התחתון של טבלת ארצית דרום. מאחר ולא התקבלה הודעה מראש על הגרלת מקום בליגה הארצית, במועדון הדרומי נערכו לעונה בליגת שפלה - מה שגרם ללא מעט שחקנים לפרוש ממשחק. כעת בקרית גת יעבדו בצורה נמרצת כדי לחזק את השורות, במטרה להעמיד קבוצה ראויה לליגה הארצית. 

במהלך השבוע עשויות להיערך הגרלות על מקומות בליגות ארציות נוספות, זאת מאחר ומחלקת הנוער של בני ממב"ע ביקשה לוותר על מקום בליגות הצפוניות של שנתוני נערים ב' ונערים ג', ומאחר וקבוצת נערים ג' של א.ס "האדומים" אשדוד לא נרשמה לעונת המשחקים הקרובה, אם כי לא מן הנמנע שבשנתוני נערים ג' לא ייערכו הגרלות, על מנת שהליגה תמנה מספר זוגי של קבוצות - 18 במקום 19.

