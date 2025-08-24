עמוס לוזון לשיחת היום: לא חוזר למכבי פ"ת

האם עמוס לוזון בדרך חזרה למכבי פתח תקווה, על רקע חזרת הבן עמרי לקבוצה בה גדל?

עמוס לוזון אמר ל”שיחת היום” ב-ONE: "אין סיכוי, אני לא חוזר למכבי פ"ת, אין סיכוי. אחרי שאבי (לוזון, ג.ל) והמאמן פנו אל הילד הוא החליט שזה הזמן מבחינתו לחזור למכבי פ"ת. אני מחוץ לכדורגל. את ראשון לציון החזרתי לעירייה בחינם כי אני לא רוצה להיות קשור לכדורגל".

עוד אמר לוזון: "אני אגיע למשחקים רק שעמרי יפתח בהרכב. אני כולי מרוכז בעסקים, אני אוהב את העבודה שלי ולא רוצה להיות קשור לכדורגל. כאשר גיא (לוזון, האחיין) ועומרי לא יהיו בכדורגל, אני לא אגיע גם למשחקים".

האם אכן עמוס ישמור על ניתוק ממכבי פ"ת? ימים יגידו.