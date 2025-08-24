"מחכה לטלפון מאנגליה": החלון של ריאל לא סגור

ריאל מדריד מחכה עדיין. ההנהלה והמאמנים ממתינים למהלך האחרון מצד אותם שחקנים שלכאורה מחכים לקבל הצעות מקבוצות אחרות בתקווה למצוא יעד חדש. המצב הנוכחי בקבוצה של צ’אבי אלונסו מוביל לשמועות הללו, כששמותיהם של רודריגו ודני סבאיוס הם המרכזיים, אך נכון לעכשיו לא התקבלה אף הצעה או שיחת טלפון במועדון. יחד עם זאת, בהנהלה לא פוסלים אפשרות שתגיע התפתחות לאחר מחזור סוף השבוע, שכן הם יודעים שמנצ’סטר סיטי, ארסנל וליברפול עדיין אורבות, והכל אפשרי: “ריאל מחכה לטלפון מהפרמייר ליג”, נכתב ב’מארקה’ הבוקר.

במועדון לא נתנו למאמן הוראה לבחור בשחקן כזה או אחר. אלונסו עצמו הודה בכך, וזו המציאות. ממה שראינו עד כה במשחקי המונדיאל ובמפגש מול אוססונה, נראה ששני השחקנים הללו אינם פייבוריטים ברורים עבור המאמן הספרדי.

במשרדי ריאל מדריד ממשיכים להדגיש שאף שחקן לא רוצה לעזוב, מגמה שנשמרת בשנים האחרונות, אך יחד עם זאת, לא ניתן להבטיח שהסגל ב־2 בספטמבר יהיה זהה לזה של היום. האמת היא שעד כה אף אחד מאלה שסומנו כמי שעלולים להתקשות בדקות משחק לא הראה סימנים לכך שיבקש לעזוב, אבל כולם מבינים שתהיינה תזוזות בימים האחרונים עד סגירת השוק.

דני סבאיוס (IMAGO)

כדי שיתרחש אפילו המהלך הקטן ביותר, יש צורך בתמריץ בדמות יציאה של שחקן או פתיחת משא ומתן עם אחד מהסגל הנוכחי. ההגנה, כמו גם מצבו הפיזי של אלאבה, רודיגר ומיליטאו, וגם עמדת הקישור, נמצאים תחת בחינה. בהנהלה מעריכים שבקישור קשה למצוא בשוק משהו שישפר את מה שכבר קיים. עדיין קיימת אמונה רבה במה שיכולים להציע ארדה גולר, קמאבינגה, טשואמני, ואלוורדה, בלינגהאם וחבריהם. למרות הספקות, זו התחושה סביב הקשר היצירתי שחסר כדי לשמח את אלונסו.

לגבי אפשרויות החיזוק: לא רודרי (ששיחק 20 דקות בהפסד של סיטי לטוטנהאם בשבת) ולא אדם וורטון מקריסטל פאלאס נמצאים בתוכניות של ריאל מדריד לקיץ הנוכחי. במקרה של האנגלי, לא מסתירים כי מדובר יותר בניסיון של סוכנו למשוך עניין מצד מועדוני פרמייר ליג גדולים מאשר ברצון אמיתי של ריאל מדריד. לגבי הספרדי, יש כבוד גדול אליו, אך מצבו הפיזי הנוכחי מצדיק המתנה ולא צעד מיידי. שחקן נוסף שמעניין את ריאל הוא ויטיניה, אך בהסתכלות לשנה קדימה בלבד, בשל סעיף השחרור שלו בקיץ 2026. מצב דומה קיים עם איברהימה קונאטה, שחוזהו מסתיים בעוד עשרה חודשים, או וויליאם סאליבה בעמדת הבלם.

איברהימה קונאטה (IMAGO)

שם נוסף שעלה חזק הוא קייס סמיט, קשרה הצעיר של אלקמאר. בעונה שעברה הוגדר כהשקעה עתידית, במיוחד אחרי שביצועיו עזרו לקבוצתו להדיח את ריאל מדריד מליגת הנוער. כיום, כשהוא כבר חלק מהקבוצה הבוגרת ותופס מקום קבוע בהרכב, ערכו עלה. מדובר בקשר דינמי, חזק ונוכח בשתי הרחבות, כך מתארים אותו במועדון. בריאל מדריד מאמינים שההולנדי בן ה־19 יכול להיות השקעה חשובה לעתיד, אך כרגע יהיה לו קשה למצוא מקום בהרכב. לכן, מה שיכול היה להיות החתמה אסטרטגית הוקפא, אך הדלת לא נסגרה.

שוק ההעברות עדיין פתוח, וגם אם הסגל הרשמי כבר מוגדר, עד סיום המועדון כל האפשרויות, כניסות ויציאות, על השולחן. המשחק מול אוביידו צפוי להשפיע על לא מעט החלטות, החל מההרכב וכלה בביצועים בעמדות שמעוררות את מירב הספקות: מרכז ההגנה והקישור המרכזי.