גיוקרש: תמיד יש לחץ, אבל ידעתי שיגיע הרגע שלי

ארסנל חגגה ערב כמעט מושלם באמירויות עם 0:5 מהדהד על לידס, משחק שהציג את הכוכבים החדשים והישנים של התותחנים, ובראשם החלוץ השבדי ויקטור גיוקרש, שכבש את שעריו הראשונים במדי הקבוצה.

עוד לפני שריקת הפתיחה דאג המועדון להרים את הקהל כשהציג את הרכש החדש והמרגש, אברהצ’י אזה, שהוצג עם החולצה מספר 10 וזכה לתשואות סוחפות. ההתרגשות ביציעים רק העבירה אנרגיות לשחקנים: ייריין טימבר פתח את החגיגה עם נגיחה מקרן, ובהמשך גם בישל לבוקאיו סאקה את השער השני. האנגלי סיים את המחצית הראשונה עם בעיטה אדירה לרשת, אך הוחלף בהמשך בשל פציעה, מה שהעיב מעט על השמחה.

ואז הגיע הרגע של גיוקרש. הרכש ב־64 מיליון ליש"ט חתך לרחבה וכבש שער בכורה בקור רוח, רגע שהפך את החיוך שלו לרחב במיוחד. השבדי לא עצר שם, כשבתוספת הזמן אחרי כניסתו של מקס דאומן בן ה־15 שזכה לערב היסטורי, ניצל גיוקרש פנדל שגרר הנער הצעיר כדי להשלים צמד אישי. בין לבין טימבר השלים צמד משלו, והקהל קיבל הצגה מושלמת.

ויקטור גיוקרש חוגג עם אוהדי ארסנל. תחילתו של סיפור אהבה? (IMAGO)

דאומן, שנכנס להיסטוריה כשחקן השני הכי צעיר אי פעם בפרמייר ליג (15 ו־234 ימים), הדהים בביטחון, בדיוק כפי שעשה במשחקי ההכנה. ארסנל מנסה להוריד את הלחץ ממנו, אך בהתחשב ביכולות שכבר מציג מול בוגרים, ההייפ סביבו רק הולך ויגבר.

גיוקרש, שכיכב מול המצלמות בסיום, לא הסתיר את תחושותיו: "אני שמח מאוד, זה נהדר לכבוש צמד. תמיד יש לחץ, אבל ידעתי שיגיע הרגע שלי. יש לנו כל כך הרבה שחקנים מדהימים בהתקפה, בשבילי זה פשוט להיות במקום הנכון".

ויקטור גיוקרש חוגג את שער הבכורה בארסנל (IMAGO)

למרות התוצאה המוחצת, מיקל ארטטה יצא מהמשחק עם לא מעט דאגות: קאי האברץ כבר פצוע, אודגור נפצע במשחקו ה־200 בקבוצה וירד מוקדם, וכעת גם סאקה נמצא בסימן שאלה. בעונה שעברה הפציעות פגעו קשה בסיכויי האליפות, והמאמן הספרדי מקווה שההיסטוריה לא תחזור על עצמה.

ועדיין, ערב כזה מסמל את מה שארסנל בנתה בקיץ: עומק, איכות ורכש כבד של כ־250 מיליון ליש"ט, עם מטרת־על אחת, תארים. גיוקרש מצא את הרשת, אזה הוצג והתקבל ככוכב, ודאומן נתן טעימה מהעתיד. אם הפציעות לא יטרפדו שוב את התוכניות, התותחנים הראו מול לידס שהם מתכוונים ללכת עד הסוף.