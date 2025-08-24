ונטורה קיבל הצעה מברזיל, עשוי לפתוח בספסל

אחרי קיץ מאכזב במיוחד בזירה האירופית ובגביע הטוטו, הפועל באר שבע תעלה הערב (ראשון, 20:15) לאתגר לא פשוט בכלל - משחק חוץ מול מכבי נתניה, אחת היריבות השנואות ביותר שלה בשנים האחרונות. בבאר שבע לא שכחו את אותו ערב בפלייאוף בעונה שעברה, כשנתניה כבשה בדקה ה-100 וקלקלה לה את סיכויי האליפות, ובעיר הדרומית מגדירים את המשחק הקרוב כמעין "דרבי" מבחינת הקהל והחשיבות.

הפועל ב"ש מגיעה למשחק עם הרבה סימני שאלה, בעיקר לגבי היכולת והאווירה בקבוצה: ההדחה המוקדמת מאירופה, ההפסד להפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו והסטטיסטיקה המדאיגה - שער אחד בחמשת המשחקים האחרונים שמצביעה על בעיה חמורה בחלק ההתקפי.

בנוסף, סימן השאלה שמרחף מעל עתידם שלך קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה ממשיך לרחף. לקראת המשחק הערב, ונטורה התלונן על כאבים בשריר הירך האחורי ועשוי לפתוח על הספסל, כשבמועדון יש חשש שהשחקן מחזיק בהצעה. ל-ONE נודע כי ונטורה מחזיק בהצעה מהליגה הברזילאית הראשונה וזה עשוי לטרוף את הקלפים לגמרי, במועדון טוענים כי כרגע אף הצעה לא התקבלה.

יעזוב? לוקאס ונטורה (הפייסבוק של הפועל ב"ש)

המאמן רן קוז'וק דוחה את הדיבורים על "משבר", אבל מודה שהקבוצה חייבת להשתפר דחוף ביצירת מצבים. בפן המקצועי, נראה שקוז'וק ייאלץ לבצע שינוי אחד כפוי בהגנה: אור בלוריאן יפתח במקומו של מיגל ויטור שנפצע בברכו.

איגור זלאטנוביץ' שחלה הטבה במצבו, צפוי להיות לכל היותר על הספסל מול קבוצתו לשעבר, וגם אליאל פרץ שחזר להתאמן לאחר פציעה כשיר ועשוי לפתוח במקום ונטורה. מי שימשיכו בהרכב הם אלון תורג'מן ושי אליאס, שפתחו גם בגביע הטוטו נגד הפועל תל אביב.

בבאר שבע גם מזהירים מפרובוקציות. לא פחות משלושה אדומים נרשמו במשחקי הקיץ - באלוף האלופים ובאירופה, כשיש גם את היסטוריית ההרחקות בעונה שעבר במשחקי החוץ נגד נתניה, ומדגישים בפני השחקנים את החשיבות לגלות משחק אחראי. "מכבי נתניה תבוא לקלקל ולהוציא אותנו מריכוז, אסור לנו ליפול לזה", אמרו בב”ש, “זה משחק שחשוב לקהל כמו דרבי. קבוצה ששונאת אותנו לא יכולה לקבל אותנו בפרחים ושושנים". כ-2,700 אוהדים צפויים ללוות את הקבוצה לנתניה.