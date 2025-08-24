יום ראשון, 24.08.2025 שעה 12:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

ונטורה קיבל הצעה מברזיל, עשוי לפתוח בספסל

הקשר התלונן על כאבים לפני מכבי נתניה ב-20:15 ובמועדון חוששים שיש לו הצעה, אם כי לא קיבלו כזו. הדרומיים מתכוננים ל"דרבי" והזהירו מפרובוקציות

|
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
לוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

אחרי קיץ מאכזב במיוחד בזירה האירופית ובגביע הטוטו, הפועל באר שבע תעלה הערב (ראשון, 20:15) לאתגר לא פשוט בכלל - משחק חוץ מול מכבי נתניה, אחת היריבות השנואות ביותר שלה בשנים האחרונות. בבאר שבע לא שכחו את אותו ערב בפלייאוף בעונה שעברה, כשנתניה כבשה בדקה ה-100 וקלקלה לה את סיכויי האליפות, ובעיר הדרומית מגדירים את המשחק הקרוב כמעין "דרבי" מבחינת הקהל והחשיבות.

הפועל ב"ש מגיעה למשחק עם הרבה סימני שאלה, בעיקר לגבי היכולת והאווירה בקבוצה: ההדחה המוקדמת מאירופה, ההפסד להפועל תל אביב בחצי גמר גביע הטוטו והסטטיסטיקה המדאיגה - שער אחד בחמשת המשחקים האחרונים שמצביעה על בעיה חמורה בחלק ההתקפי.

בנוסף, סימן השאלה שמרחף מעל עתידם שלך קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה ממשיך לרחף. לקראת המשחק הערב, ונטורה התלונן על כאבים בשריר הירך האחורי ועשוי לפתוח על הספסל, כשבמועדון יש חשש שהשחקן מחזיק בהצעה. ל-ONE נודע כי ונטורה מחזיק בהצעה מהליגה הברזילאית הראשונה וזה עשוי לטרוף את הקלפים לגמרי, במועדון טוענים כי כרגע אף הצעה לא התקבלה.

יעזוב? לוקאס ונטורה (הפייסבוק של הפועל ב"ש)יעזוב? לוקאס ונטורה (הפייסבוק של הפועל ב"ש)

המאמן רן קוז'וק דוחה את הדיבורים על "משבר", אבל מודה שהקבוצה חייבת להשתפר דחוף ביצירת מצבים. בפן המקצועי, נראה שקוז'וק ייאלץ לבצע שינוי אחד כפוי בהגנה: אור בלוריאן יפתח במקומו של מיגל ויטור שנפצע בברכו.

איגור זלאטנוביץ' שחלה הטבה במצבו, צפוי להיות לכל היותר על הספסל מול קבוצתו לשעבר, וגם אליאל פרץ שחזר להתאמן לאחר פציעה כשיר ועשוי לפתוח במקום ונטורה. מי שימשיכו בהרכב הם אלון תורג'מן ושי אליאס, שפתחו גם בגביע הטוטו נגד הפועל תל אביב.

בבאר שבע גם מזהירים מפרובוקציות. לא פחות משלושה אדומים נרשמו במשחקי הקיץ - באלוף האלופים ובאירופה, כשיש גם את היסטוריית ההרחקות בעונה שעבר במשחקי החוץ נגד נתניה, ומדגישים בפני השחקנים את החשיבות לגלות משחק אחראי. "מכבי נתניה תבוא לקלקל ולהוציא אותנו מריכוז, אסור לנו ליפול לזה", אמרו בב”ש, “זה משחק שחשוב לקהל כמו דרבי. קבוצה ששונאת אותנו לא יכולה לקבל אותנו בפרחים ושושנים". כ-2,700 אוהדים צפויים ללוות את הקבוצה לנתניה.

קוז'וק: "צריכים לשפר את יצירת המצבים"
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */