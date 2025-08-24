יום ראשון, 24.08.2025 שעה 20:30
יום ראשון, 24/08/2025, 20:15אצטדיון מריםליגת העל Winner - מחזור 1
הפועל ב"ש
דקה 16
1 0
שופטת: ספיר ברמן
שער עוז בילו (9)
מכבי נתניה
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14
תומר חבז | 24/08/2025 20:15
הרכבים וציונים
 
 
דן ביטון (רדאד ג'בארה)
דן ביטון (רדאד ג'בארה)

מחזור הפתיחה של ליגת העל ממשיך גם הערב (ראשון) כשבשעה זו נערך מפגש מסקרן במיוחד. הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי נתניה, כששתי הקבוצות מקוות לפתוח את העונה ברגל ימין.

בצד של האורחת, החבורה של רן קוז’וק הודחה הקיץ מאירופה מוקדם מהצפוי ובאכזבה רבה. כעת, תנסה הקבוצה מבירת הנגב להתאושש ופתוח עונה בסרגל ימין, מה שישחרר לא מעט לחץ מהמועדון. 

מן העבר השני השני, היהלומים עברו קיץ סוער, שכלל החלפת בעלים ומחאת אוהדים שעדיין בשיאה. רוס קסטין, הבעלים החדש, נמצא במשחק, ויקווה לראות את קבוצתו קוטפת שלוש נקודות ראשונות העונה ושמה את הבלגן בצד.

בין הקבוצות קיימת יריבות ספורטיבית רבת שנים, שהתחילה עוד ב-1999 בליגה הלאומית, אז עלתה נתניה על חשבונה של ב”ש. ב-2012/13 האדומים הורידו את הצהובים ליגה באצטדיונם הביתי, ואילו נתניה ניצחה בעונה החולפת מפגש מכריע במאבק האליפות. מי תנצח הערב? 

מחצית ראשונה
  • '10
  • שער
  • שער! מכבי נתניה עלתה ל-0:1: היהלומים, שפתחו טוב יותר, עלו ליתרון מוצדק. מהלך קבוצתי שהתחיל מחוליית ההגנה, המשיך במסירת עומק אדירה של רותם קלר לעוז בילו, הגנת באר שבע קפאה וחשבה שחלוץ נתניה בנבדל, אך הוא הצליח להסתובב, להמשיך כל הדרך לאחד על אחד מול ניב אליאסי ולהכניע אותו. תחילה השער נפסל, אך לאחר מכן, אושר על ידי ה-VAR
  • '1
  • החלטת שופט
  • ספיר ברמן הוציאה את העונה של מכבי נתניה והפועל באר שבע לדרך
