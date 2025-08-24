הרכבים וציונים



דן ביטון (רדאד ג'בארה)

מחזור הפתיחה של ליגת העל ממשיך גם הערב (ראשון) כשבשעה זו נערך מפגש מסקרן במיוחד. הפועל באר שבע מתארחת אצל מכבי נתניה, כששתי הקבוצות מקוות לפתוח את העונה ברגל ימין.

בצד של האורחת, החבורה של רן קוז’וק הודחה הקיץ מאירופה מוקדם מהצפוי ובאכזבה רבה. כעת, תנסה הקבוצה מבירת הנגב להתאושש ופתוח עונה בסרגל ימין, מה שישחרר לא מעט לחץ מהמועדון.

מן העבר השני השני, היהלומים עברו קיץ סוער, שכלל החלפת בעלים ומחאת אוהדים שעדיין בשיאה. רוס קסטין, הבעלים החדש, נמצא במשחק, ויקווה לראות את קבוצתו קוטפת שלוש נקודות ראשונות העונה ושמה את הבלגן בצד.

בין הקבוצות קיימת יריבות ספורטיבית רבת שנים, שהתחילה עוד ב-1999 בליגה הלאומית, אז עלתה נתניה על חשבונה של ב”ש. ב-2012/13 האדומים הורידו את הצהובים ליגה באצטדיונם הביתי, ואילו נתניה ניצחה בעונה החולפת מפגש מכריע במאבק האליפות. מי תנצח הערב?