המחזור השלישי בליגה ההולנדית התחילה בסוף השבוע הזה ונמשכת בשעה זו, כשהכותרת מבחינתו הישראלים העונה בליגה הזו היא אייאקס, והכותרת היום היא שאוסקר גלוך פתח לראשונה בהרכב של האדומים במשחק שמשוחק כעת נגד הראקלס.

אייאקס רשמה עד כה ניצחון במחזור הפתיחה עם 0:2 על טלסטאר, כבמשחק הזה הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-63. במחזור השני, האדומים כבר איבדו נקודות, אחרי שסיימו ב-2:2 עם גו אהד איגלו, כשגלוך נכנס במחצית. כעת, אייאקס תנסה לטפס בטבלה ולרשום ניצחון שני העונה.

מן העבר השני מגיעה יריבה במצב לא טוב בלשון המעטה. הראקלס נמצאת במקום האחרון אחרי שפתחה את העונה עם שתי תבוסות כואבות, הראשונה 4:0 לאוטרכט והשנייה 4:1 לניימיכן, מה שכאמור שם אותה עם התג שנקרא נועלת הטבלה כבר אחרי שני מחזורים.

גלוח כזכור, חתם אצל מועדון הפאר ההולנדי בתחילת החודש תמורת סכום של כ-15 מיליון אירו. כעת, הוא מקבל הופעת בכורה בהרכב הקבוצה בליגה וינסה לעזור לקבוצתו לנצח, ולרשום או גול ראשון במדים של מועדון הפאר או אפילו בישול ראשון.