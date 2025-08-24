יום ראשון, 24.08.2025 שעה 18:40
הראקלס אלמלו
מחצית
1 0
שופט: מארק נגטגל
אייאקס
ליגה הולנדית 25-26
91-123ניימיכן1
93-123פ.ס.וו. איינדהובן2
61-42פיינורד3
60-32זוולה4
63-93אוטרכט5
67-63ספרטה רוטרדם6
43-62אלקמאר7
42-42אייאקס8
35-53וולנדם9
34-23טוונטה אנסחדה10
39-53כרונינגן11
36-23נאק ברדה12
27-43גו אהד איגלס13
14-32פורטונה סיטארד14
15-33הירנביין15
16-23טלסטאר16
08-12הראקלס אלמלו17
011-23אקסלסיור רוטרדם18
מערכת ONE | 24/08/2025 17:45
הרכבים וציונים
 
 
אוסקר גלוך בועט (IMAGO)
אוסקר גלוך בועט (IMAGO)

המחזור השלישי בליגה ההולנדית התחילה בסוף השבוע הזה ונמשכת בשעה זו, כשהכותרת מבחינתו הישראלים העונה בליגה הזו היא אייאקס, והכותרת היום היא שאוסקר גלוך פתח לראשונה בהרכב של האדומים במשחק שמשוחק כעת נגד הראקלס.

אייאקס רשמה עד כה ניצחון במחזור הפתיחה עם 0:2 על טלסטאר, כבמשחק הזה הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-63. במחזור השני, האדומים כבר איבדו נקודות, אחרי שסיימו ב-2:2 עם גו אהד איגלו, כשגלוך נכנס במחצית. כעת, אייאקס תנסה לטפס בטבלה ולרשום ניצחון שני העונה.

מן העבר השני מגיעה יריבה במצב לא טוב בלשון המעטה. הראקלס נמצאת במקום האחרון אחרי שפתחה את העונה עם שתי תבוסות כואבות, הראשונה 4:0 לאוטרכט והשנייה 4:1 לניימיכן, מה שכאמור שם אותה עם התג שנקרא נועלת הטבלה כבר אחרי שני מחזורים.

גלוח כזכור, חתם אצל מועדון הפאר ההולנדי בתחילת החודש תמורת סכום של כ-15 מיליון אירו. כעת, הוא מקבל הופעת בכורה בהרכב הקבוצה בליגה וינסה לעזור לקבוצתו לנצח, ולרשום או גול ראשון במדים של מועדון הפאר או אפילו בישול ראשון.

מחצית ראשונה
  • '41
  • פציעה
  • רגעים קצת מדאיגים עבור אייאקס כשרוזה נשכב על הדשא עם פציעה, אך השחקן קיבל טיפול ורצה לנסות להמשיך לשחק
  • '31
  • שער
  • שער! אייאקס עלתה ל-0:1: הבישול לא יהיה רשום על שמו, אך גלוך המשפיע הגדול ביותר על הגול הזה. הישראלי קיבל כדור, להטט לתוך הרחבה, ביצע דאבל פס ובעט. הכדור שלו נבלם על ידי בלם האורחת והגיע ישר לברחהאוס, שבעט לרשת בנגיעה
  • '22
  • כרטיס צהוב
  • וחהורסט הקדים את מיראני והאחרון תיקל אותו באיחור, השופט הוציא לקפטן הראקלס את הצהוב הראשון במשחק
ואן דר קוסט מול ראול מורו (IMAGO)ואן דר קוסט מול ראול מורו (IMAGO)
עוצרים לתת כבוד (IMAGO)עוצרים לתת כבוד (IMAGO)
דקת כבוד לליסה, האוהדת שנרצחה (IMAGO)דקת כבוד לליסה, האוהדת שנרצחה (IMAGO)
  • '17
  • אחר
  • המשחק נעצר לדקה שלמה של מחיאות כפיים מצד כל השחקנים, השופטים, הספסלים ויושבי היוהאן קרויף ארנה, כהקדשה לאוהדת אייאקס שרופה שנרצחה בהולנד בגיל 17 בלבד. רגש מרגש מאוד באמסטרדם
  • '10
  • החמצה
  • הבעיטה הראשונה של אוסקר למסגרת. הישראלי קיבל כדור בקצה הרחבה מווחהורסט, לקח צעד ימינה ועם רגל ימין החזקה שלו בעט לשער, אבל ישר לידיים של קייזר
  • '6
  • החמצה
  • גלוך התעורר. הישראלי חיפש לעומק ומצא את וחהורסט, החלוץ בנגיעה השאיר לווינדאל והמגן בעט עם השמאלית שלו, אבל רק לרשת החיצונית מזווית קשה אחרי נגיעה של קייזר
ואוט וחהורסט (IMAGO)ואוט וחהורסט (IMAGO)
אנטון גאאי שומר על הכדור (IMAGO)אנטון גאאי שומר על הכדור (IMAGO)
  • '4
  • החמצה
  • גאי פרץ מדהים והעביר רוחב טוב מצד ימין, מורו הגיע ראשון והכדור שלו נבלם על קו השער
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, מארק נגטגל, שרק לפתיחה! המשחק ביוהאן קרויף ארנה יצא לדרך
ג'ון הייטינחה מתראיין לפני המשחק (IMAGO)ג'ון הייטינחה מתראיין לפני המשחק (IMAGO)
שחקני אייאקס בהכנות אחרונות (IMAGO)שחקני אייאקס בהכנות אחרונות (IMAGO)
קנת' טיילור בחימום (IMAGO)קנת' טיילור בחימום (IMAGO)
