24/08/2025 17:45
אוסקר גלוך בועט (IMAGO)
המחזור השלישי בליגה ההולנדית התחילה בסוף השבוע הזה ונמשכת בשעה זו, כשהכותרת מבחינתו הישראלים העונה בליגה הזו היא אייאקס, והכותרת היום היא שאוסקר גלוך פתח לראשונה בהרכב של האדומים במשחק שמשוחק כעת נגד הראקלס.
אייאקס רשמה עד כה ניצחון במחזור הפתיחה עם 0:2 על טלסטאר, כבמשחק הזה הקשר הישראלי נכנס בדקה ה-63. במחזור השני, האדומים כבר איבדו נקודות, אחרי שסיימו ב-2:2 עם גו אהד איגלו, כשגלוך נכנס במחצית. כעת, אייאקס תנסה לטפס בטבלה ולרשום ניצחון שני העונה.
מן העבר השני מגיעה יריבה במצב לא טוב בלשון המעטה. הראקלס נמצאת במקום האחרון אחרי שפתחה את העונה עם שתי תבוסות כואבות, הראשונה 4:0 לאוטרכט והשנייה 4:1 לניימיכן, מה שכאמור שם אותה עם התג שנקרא נועלת הטבלה כבר אחרי שני מחזורים.
גלוח כזכור, חתם אצל מועדון הפאר ההולנדי בתחילת החודש תמורת סכום של כ-15 מיליון אירו. כעת, הוא מקבל הופעת בכורה בהרכב הקבוצה בליגה וינסה לעזור לקבוצתו לנצח, ולרשום או גול ראשון במדים של מועדון הפאר או אפילו בישול ראשון.
מחצית ראשונה
-
'41
- רגעים קצת מדאיגים עבור אייאקס כשרוזה נשכב על הדשא עם פציעה, אך השחקן קיבל טיפול ורצה לנסות להמשיך לשחק
-
'31
- שער! אייאקס עלתה ל-0:1: הבישול לא יהיה רשום על שמו, אך גלוך המשפיע הגדול ביותר על הגול הזה. הישראלי קיבל כדור, להטט לתוך הרחבה, ביצע דאבל פס ובעט. הכדור שלו נבלם על ידי בלם האורחת והגיע ישר לברחהאוס, שבעט לרשת בנגיעה
-
'22
- וחהורסט הקדים את מיראני והאחרון תיקל אותו באיחור, השופט הוציא לקפטן הראקלס את הצהוב הראשון במשחק
-
'17
- המשחק נעצר לדקה שלמה של מחיאות כפיים מצד כל השחקנים, השופטים, הספסלים ויושבי היוהאן קרויף ארנה, כהקדשה לאוהדת אייאקס שרופה שנרצחה בהולנד בגיל 17 בלבד. רגש מרגש מאוד באמסטרדם
-
'10
- הבעיטה הראשונה של אוסקר למסגרת. הישראלי קיבל כדור בקצה הרחבה מווחהורסט, לקח צעד ימינה ועם רגל ימין החזקה שלו בעט לשער, אבל ישר לידיים של קייזר
-
'6
- גלוך התעורר. הישראלי חיפש לעומק ומצא את וחהורסט, החלוץ בנגיעה השאיר לווינדאל והמגן בעט עם השמאלית שלו, אבל רק לרשת החיצונית מזווית קשה אחרי נגיעה של קייזר
-
'4
- גאי פרץ מדהים והעביר רוחב טוב מצד ימין, מורו הגיע ראשון והכדור שלו נבלם על קו השער
-
'1
- שופט המשחק, מארק נגטגל, שרק לפתיחה! המשחק ביוהאן קרויף ארנה יצא לדרך