ליאם לוסקי בונה את עצמו לבוגרים של מכבי חיפה

לפני 11 שנים, ליאם לוסקי החל את דרכו במכבי חיפה, כאשר הוריו סייעו לו לבחור להצטרף למועדון הירוק מהכרמל. מאז ועד היום, הילד שגדל כל חייו בעיר לא עזב את המועדון, אליו הצטרף בגיל חמש בלבד. לוסקי, בן למשפחה עם שתי אחיות גדולות, פתח את עונת 2025/26 בליגת העל לנוער - הישג מרשים בפני עצמו, שכן הוא שייך עדיין לגיל נערים א'. למרות פערי הגיל, המאמן איתי מרדכי החליט להעניק לו קרדיט בהרכב.

הופעת הבכורה שלו בנוער הייתה מרגשת במיוחד - 73 דקות על המגרש, שכללו גם שער ראשון, למרות ההפסד 2:1 למכבי תל אביב. השער אמנם לא הספיק לנקודות, אך היה זה שער הבכורה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה בעונה החדשה - הישג לא מבוטל לשחקן בן 16 בלבד בשנתון 2009.

במחזור השני של העונה, המשיך לוסקי לפתוח בהרכב של מרדכי, הפעם במשחק הבית מול הפועל באר שבע באצטדיון קצף תחתון. הוא שיחק 85 דקות, ראה כרטיס צהוב בדקה ה-59 וסיים את המשחק ב-1:1, כשדניאל דרזי כבש למכבי חיפה בפנדל בדקה ה-49, ועמית אוחנה איזן שלוש דקות לאחר מכן.

לוסקי ממשיך להרשים לא רק בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, אלא גם במדי נבחרות ישראל הצעירות. עד כה רשם 11 הופעות בגילאי 16 ו-17, כולל חמישה משחקים בעונה החולפת. שלוש מהן היו במסגרת שלב העילית של אליפות אירופה, ואף כבש שער בניצחון 0:1 על צפון אירלנד. בנוסף, שותף בשני משחקי ידידות מול מונטנגרו, בהם ישראל ניצחה.

ליאם לוסקי (רועי כפיר)

מעבר להצלחות בזירה הבינלאומית, בעונת 2024/25 רשם לוסקי 45 הופעות בקבוצות נערים ב' ונערים א', כולל תשעה שערי ליגה ושבעה נוספים במסגרת גביע המדינה לנערים. את העונה סיים עם זכייה בגביע עם נערים א' ומקום שני בליגה עם נערים ב', אחרי הפועל פתח תקווה.

לוסקי הצטרף לקבוצה התחרותית של מכבי חיפה באוקטובר 2017, כשהיה בן שמונה בלבד, אחרי שסיים את בית הספר לכדורגל של המועדון. מאז רשם כבר 212 הופעות במחלקת הנוער של הירוקים, ונראה כי הוא בדרך הנכונה להפוך לאחד מהצעירים הראשונים בשנתונים 2008-2009 שיקבלו דקות בקבוצה הבוגרת.

בינתיים, הוא ממשיך להרשים באימונים, הן במכבי חיפה והן בנבחרות הצעירות של ישראל. העונה צפוי להמשיך ולהיות חלק מהסגל הלאומי, כשהוא מקבל קרדיט גם בשנתונים שמבוגרים ממנו בשנתיים ואף שלוש. אם ימשיך בקצב הזה, המסלול לקבוצה הבוגרת נראה כבר לא רחוק כפי שציפו.