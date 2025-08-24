יום ראשון, 24.08.2025 שעה 12:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנוער
לוח תוצאות
ליגת העל לנוער 25-26
61-112מכבי נתניה1
40-32הפועל חיפה2
42-42הפועל רעננה3
43-42מכבי פ"ת4
42-32מכבי ת"א5
33-62הפועל כפ"ס6
34-62הפועל ת"א7
30-11בית"ר ירושלים8
34-42מ.ס. אשדוד9
35-32מכבי הרצליה10
34-22הפועל פ"ת11
37-22עירוני ק"ש12
22-22הפועל ב"ש13
13-22מכבי חיפה14
12-02בני יהודה15
02-02הפועל ראשל"צ16
04-01הפועל רמה"ש17
06-12הפועל עכו18

ליאם לוסקי בונה את עצמו לבוגרים של מכבי חיפה

שחקן ההתקפה בשנתון 2009 שמשחק בקבוצת הנוער תחת איתי מרדכי, רשם 85 דקות ב-1:1 מול הפועל באר שבע. אז מתי נראה אותו משחק בבוגרים של הירוקים?

|
ליאם לוסקי חוגג (ראובן שוורץ)
ליאם לוסקי חוגג (ראובן שוורץ)

לפני 11 שנים, ליאם לוסקי החל את דרכו במכבי חיפה, כאשר הוריו סייעו לו לבחור להצטרף למועדון הירוק מהכרמל. מאז ועד היום, הילד שגדל כל חייו בעיר לא עזב את המועדון, אליו הצטרף בגיל חמש בלבד. לוסקי, בן למשפחה עם שתי אחיות גדולות, פתח את עונת 2025/26 בליגת העל לנוער - הישג מרשים בפני עצמו, שכן הוא שייך עדיין לגיל נערים א'. למרות פערי הגיל, המאמן איתי מרדכי החליט להעניק לו קרדיט בהרכב.

הופעת הבכורה שלו בנוער הייתה מרגשת במיוחד - 73 דקות על המגרש, שכללו גם שער ראשון, למרות ההפסד 2:1 למכבי תל אביב. השער אמנם לא הספיק לנקודות, אך היה זה שער הבכורה של קבוצת הנוער של מכבי חיפה בעונה החדשה - הישג לא מבוטל לשחקן בן 16 בלבד בשנתון 2009.

במחזור השני של העונה, המשיך לוסקי לפתוח בהרכב של מרדכי, הפעם במשחק הבית מול הפועל באר שבע באצטדיון קצף תחתון. הוא שיחק 85 דקות, ראה כרטיס צהוב בדקה ה-59 וסיים את המשחק ב-1:1, כשדניאל דרזי כבש למכבי חיפה בפנדל בדקה ה-49, ועמית אוחנה איזן שלוש דקות לאחר מכן.

לוסקי ממשיך להרשים לא רק בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, אלא גם במדי נבחרות ישראל הצעירות. עד כה רשם 11 הופעות בגילאי 16 ו-17, כולל חמישה משחקים בעונה החולפת. שלוש מהן היו במסגרת שלב העילית של אליפות אירופה, ואף כבש שער בניצחון 0:1 על צפון אירלנד. בנוסף, שותף בשני משחקי ידידות מול מונטנגרו, בהם ישראל ניצחה.

ליאם לוסקי (רועי כפיר)ליאם לוסקי (רועי כפיר)

מעבר להצלחות בזירה הבינלאומית, בעונת 2024/25 רשם לוסקי 45 הופעות בקבוצות נערים ב' ונערים א', כולל תשעה שערי ליגה ושבעה נוספים במסגרת גביע המדינה לנערים. את העונה סיים עם זכייה בגביע עם נערים א' ומקום שני בליגה עם נערים ב', אחרי הפועל פתח תקווה.

לוסקי הצטרף לקבוצה התחרותית של מכבי חיפה באוקטובר 2017, כשהיה בן שמונה בלבד, אחרי שסיים את בית הספר לכדורגל של המועדון. מאז רשם כבר 212 הופעות במחלקת הנוער של הירוקים, ונראה כי הוא בדרך הנכונה להפוך לאחד מהצעירים הראשונים בשנתונים 2008-2009 שיקבלו דקות בקבוצה הבוגרת.

בינתיים, הוא ממשיך להרשים באימונים, הן במכבי חיפה והן בנבחרות הצעירות של ישראל. העונה צפוי להמשיך ולהיות חלק מהסגל הלאומי, כשהוא מקבל קרדיט גם בשנתונים שמבוגרים ממנו בשנתיים ואף שלוש. אם ימשיך בקצב הזה, המסלול לקבוצה הבוגרת נראה כבר לא רחוק כפי שציפו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */