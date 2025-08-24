פיזיותרפיסט הפועל רמת השרון בעבר תובע אותה

באמצע השבוע החולף, עומרי לינדמן, פיזיותרפיסט הפועל פתח תקווה בהווה, מי שהיה חלק מהפועל ניר רמת השרון בעונה החולפת, הן בבוגרים והן בקבוצת ילדים ב' של המועדון (עפ"י רישומי ההתאחדות לכדורגל), תובע את המועדון שקבוצת הבוגרים שלו ירדה לאחרונה לליגה א' בסכום כולל של 29,886 אלף שקלים, זאת באמצעות עו"ד חן טלמור.

ב"כ של עומרי לינדמן, פיזיותרפיסט הפועל ניר רמת השרון בעונה החולפת, עו"ד חן טלמור, שותף מייסד בקטן 'בר טל טלמור עורכי דין', מסר בתגובה כי "חבל שבשנת 2025 אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה עובד לא מקבל שכר שלושה חודשים! ואת יתר זכויותיו, מקווים שבית הדין לעבודה יפסוק פיצוי משמעותי על התנהלות זו של הפועל ניר רמת השרון".

מהות התביעה של עומרי לינדמן כנגד הפועל ניר רמת השרון הינה כספית. "הנתבעת הפרה את חובותיה כמעסיקה ונמנעה מלשלם לתובע את שכרו בגין חודשים מרץ 2025 עד מאי 2025 (כולל)", נכתב בראשית דבר בכתב התביעה שהועבר למועדון שירד לליגה א' לאחרונה, זאת באמצעות עו"ד חן טלמור. ברמת השרון טענו ל"עיכוב קל" באותה עת, אך כאמור, עד כה, טרם נתקבלו הכספים.

עו'ד גלעד יצחק בר-טל (יח'צ)

התיק, 54610-08-25, נפתח ברביעי האחרון בבית המשפט האזורי לעבודה בתל אביב יפו (דיון מהיר). התיק ידון בפני הרשם שלמה בן נחום, כשטרם נקבע לו מועד לדיון. עומרי הוא בעל תואר ראשון בספורטתרפיה, כשלתחום הכדורגל נכנס בעונת 2021/22 כספורטתרפיסט בבוגרים של הפועל פתח תקווה. מעבר לכך, מחזיק בחגורה שחורה באומנויות לחימה משולבות.

התביעה הזו נוחתת על המועדון שלא הצליח להרשים את בית המשפט בדבר חזרתו לליגה הלאומית ועל כן מצא עצמו בליגה א', בעל כורחו. הפעם האחרונה שרמת השרון ביקרה בליגה א', שעוד הייתה כליגה הרביעית בטיבה בכדורגל הישראלי, הייתה בשנת 2000, עונה בה סיימה במקום השני, אלא שאיחוד בין בית"ר תל אביב לשמשון תל אביב, העלה אותה לליגה הארצית דאז.

הפועל ניר רמת השרון תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של דור לוי את שמשון פזטל תל אביב, במשחק ביתי, אלא אם כן אחת מהקבוצות תוותר על תענוג הגביע. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' דרום, תצא היורדת הטרייה לליגה א' למשחק חוץ מול חניכיו של צביקה לוי, ממכבי קריית מלאכי.

