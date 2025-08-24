יורם בן חיים עוזב את הפועל מגדל העמק

תם עידן. לאחר 11 שנות פעילות בהפועל מגדל העמק, הודיע יורם בן חיים, מנכ"ל המועדון עד באחרונה, כי עוזב הוא. את ההחלטה קיבל בכובד ראש, בוודאי לנוכח פועלו במועדון, מזה שנים ארוכות. שימש, בעברו, גם כחבר הנהלה, בעל זכות חתימה וכמנהל קבוצה. את הודעתו העביר גם לראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים.

טרם הוחלט מי יחליפו בתפקיד המנכ"ל, אבל בהפועל מגדל העמק עובדים סביב השעון על מנת להעמיד קבוצת כדורגל איכותית לעונת 2025/26 בליגה א' צפון, בדומה למה שהיה בעונה החולפת, עונה שהסתיימה אי-שם בפברואר 2025, כשהפועל מגדל העמק שנייה למ.ס. קריית ים, תחת הדרכתו של רומן זולו.

במשך 11 שנות פעילות, יורם בן חיים איגד את כל הקשור במחלקת הנוער ובבוגרים של הפועל מגדל העמק, הקבוצה הצפונית שהעפילה מליגה ב' לליגה א' בעונת המשחקים 2011/12 ומאז – חלק בלתי נפרד מהנוף של ליגה א' צפון, הליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. ידע עליות ומורדות, ימים יפים לצד פחות טובים, עד כדי כמעט ירידת ליגה. יישאר בלב המועדון לתמיד.

דרור כהן, רז משולם ויורם בן חיים (באדיבות הפועל מגדל העמק)

הפועל מגדל העמק תפתח את עונת 2025/26 ב-29/08, זאת במסגרת סיבוב ה' בגביע המדינה בכדורגל, שם תפגוש הקבוצה של משה ויצמן את מכבי נוג'ידאת אחמד, במשחק חוץ. ב-05/09, במסגרת המחזור הראשון בליגה א' צפון, הפועל מגדל העמק תארח בביתה החדש, במגרש הסינתטי לו נוף לעמקים, את הפועל ע. באקה אל גרבייה, אותה יאמן בעונה הקרובה מוחמד עוואדי.

בהפועל מגדל העמק ציינו בפני ONE: "מועדון הכדורגל הפועל מגדל העמק מודיע כי מנכ״ל הקבוצה יורם בן חיים הודיע על סיום תפקידו במועדון. אחרי עשרות שנים בהן ניהל בלא מעט תפקידים, קיבל בן חיים את ההחלטה אותה העביר לראש העיר שאיחל לו הצלחה בהמשך דרכו. אנחנו מאחלים ליורם המון הצלחה בהמשך ובטוחים שישאר אוהד מסור של הקבוצה".