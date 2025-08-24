"הגענו ליותר מצבים במשחק מכל העונה שעברה"

הרבה חיוכים נראו בעירוני טבריה לאחר הנצחון על הפועל חיפה. בעלי הקבוצה, אריה קלמנזון ומיקי ביתן, דיברו עם ONE לאחר המשחק. קלמנזון אמר: "אמרתי לאלירן חודדה שהיום הגענו ליותר מצבים מכל העונה שעברה. עדיין צריך לחדד את ההתקפה, כי הגענו להרבה מאוד מצבים, אבל אין ספק שהקבוצה העונה תשחק כדורגל הרבה יותר טוב".

"הפקנו הרבה מאוד לקחים מהעונה שעברה בבניית הקבוצה של העונה הזאת", הוסיף ביתן. "יש לנו קבוצה עמוקה יותר ומוכשרת יותר. כולם רואים את ההכנה שעשינו בקיץ, אבל זאת רק תחילת העונה. רק שיימשך כך".

במועדון הבינו את חשיבות הניצחון במשחק אתמול, כי במחזורים הקרובים הקבוצה תשחק בבאר שבע ואחר כך תארח את מכבי ת''א. "היה הרבה לחץ לפני המשחק", הודו במועדון. "לא רצינו להתחיל עונה כמו הסיבוב הראשון של העונה שעברה", אמר קלמנזון. "בהחלט היה חשוב מאוד לנצח".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

מי שזכו למירב המחמאות היו מחמד אוסמן וממדו סמביניה, שהצטיינו. אוסמן החזיק את האמצע של טבריה וסמיביניה את ההגנה, שחסרה את אונדרז' באצ'ו הפצוע ובהמשך איבדה גם את עומר יצחקי, שמתח את שריר הירך האחורי במהלך המחצית השנייה. באצ'ו ייעדר בודאות גם מול הפועל באר שבע וגם יצחקי בספק גדול למשחק. גם ווהיב חביבאללה, שלא שיחק אתמול בשל מתיחה משלו בשריר הירך האחורי, נמצא בספק ובקבוצה ינסו להכשיר אותו.

מי שעוד זכו למחמאות מאנשי המועדון הם הארון שפסו, שפתח כבלם שלישי, לצד סמיביניה ויצחקי ונתן משחק יציב וטוב, יונתן טפר, שהיה נייד מאוד ושני החלוצים, סטניסלב בילנקי ופיטר מייקל, שגם כבש את שער הניצחון, על העבודה השחורה הרבה שהם עשו, גם במשחק ההגנה וגם בעבודה הפיזית מול הגנת היריבה.

דניאל גולאני, שפתח במפתיע בהרכב במקום אלי בלילתי באגף שמאל, אמר בסיום: "היה לנו חשוב מאוד להתחיל את הליגה עם נצחון. אני חושב שהתוצאה אפילו משקרת. יכולנו לכבוש יותר, כי הגענו להרבה מצבים, אבל גם זה יגיע".

דניאל גולאני בועט (רועי כפיר)

גולאני התייחס למטרות שלו העונה: "קודם כל הכי חשוב לי להיות בריא, כי כשאני בריא אני יכול להפיק הרבה מאוד מעצמי, אבל יותר חשוב לי ההצלחה הקבוצתית מאשר ההצלחה האישית שלי".

בקבוצה התאכזבו מכמות הקהל המעטה של אוהדי טבריה שהגיעה למשחק, מתוך 1200 צופים רק כ-350 היו שייכים לאוהדי הקבוצה המקומית. "קשה לשחק בגרין", אמר על כך קלמנזון. "המתקן בגרין לא מפנק, הרבה אוהדים שומרי שבת וככה קשה מאוד להביא קהל".

"הקהל בכל מקרה צריך להגיע למשחקים", הוסיף ביתן. "כי ראינו אותו נגד הגדולות ובמשחק האחרון נגד מכבי פתח תקווה בעונה שעברה. קשה להביא את מחלקות הילדים שלנו למשחקים בשעות כאלה. כשנחזור לשחק בטבריה זה ייראה אחרת לגמרי ". "זה הקהל, זאת טבריה ועם זה ננצח", הוסיף קלמנזון. "ברור שאם הקבוצה תהיה טובה, יגיע יותר קהל בהמשך".

אוהדי עירוני טבריה (שחר גרוס)

"מגיעה תודה רבה למי שכן הגיע", אמר גולאני על נושא הקהל. "זה חשוב לנו מאוד. אנחנו צריכים את הקהל שלנו בהמשך, כי יהיו גם רגעים קשים. זה חשוב בכלל לכדורגל הישראלי ולנו השחקנים, שיהיה הרבה קהל במגרשים ויהנה מכדורגל. לנו, השחקנים, זה מכניס הרבה אדרנלין וכח לשחק".

בקבוצה יתנו היום יום חופש לשחקנים וממחר יתחילו להתכונן למשחק הקשה בטוטו טרנר, מול הפועל באר שבע (שבת, 20:30). "בעונה שעברה דווקא מול הגדולות הוצאנו יותר נקודות", הזכיר קלמנזון בסיום. "משחקים כאלה הם דווקא הזדמנות לשחקנים להוציא מעצמם יותר ולבלוט, כי אין עליהם שום לחץ ", הוסיף ביתן, "אנחנו אופטימיים".