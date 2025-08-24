תהיה הפתעה? היחס לניצחון של נתניה על ב"ש

משחקי הכדורגל בארץ וברחבי אירופה ממשיכים גם הערב (ראשון), כשבמוקד, מחזור הפתיחה בליגת העל ימשיך עם מפגש מסקרן בין מכבי נתניה להפועל באר שבע. בספרד, ריאל מדריד תפגוש את אוביידו. בליגה האנגלית מנצ’סטר יונייטד תתארח אצל פולהאם.

במשחק בין נתניה להפועל ב”ש, האדומים פייבוריטים ברורים לפי המועצה, כשהם זוכים ליחס של פי 1.55 לניצחון. תיקו יהיה שווה פי 4.10 ואילו ניצחון ביתי של היהלומים יהיה שווה פי 4.50.

שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

גם בספרד יש פייבוריטית מובהקת, כשניצחון של ריאל מדריד שווה פי 1.20 בלבד על הכסף. לעומת זאת, תיקו שווה פי 5.45 ואילו הפתעה בדמות ניצחון ביתי של אוביידו יהיה שווה לא פחות מפי 10.50.

בפרמייר ליג, מנצ’סטר יונייטד מחפשת נקודות ראשונות העונה כשניצחון שלה יהיה שווה פי 1.90. תיקו יהיה שווה פי 3.50 ניצחון של פולהאם יהיה שווה פי 3.35 על הכסף.