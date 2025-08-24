באשדוד עובדים על עסקת שליו הרוש ולי און מזרחי

אחרי תוצאות לא טובות בגביע טוטו שהובילו למקום ה-14 והאחרון במפעל, מ.ס אשדוד הוכיחה אמש (שבת) שמשחק ליגה הוא אופרה אחרת ממשחק גביע טוטו, חשוב ככל שיהיה. החבורה של חיים סילבס רשמה אמש (שבת) ניצחון חוץ יקר 1:2 על הפועל ירושלים באצטדיון טדי ופתחה את הליגה ברגל ימין ו-3 נקודות חשובות שיתנו הרבה ביטחון להמשך, על אחת כמה וכמה שמדובר במהפך.

במקביל, באשדוד ממשיכים בניסיונות לחזק את הקבוצה. הבוקר הושלמה עסקת צירופו של נהוראי דבוש תמורת רביד אברג’ל, שכבר חתם בבית”ר ירושלים. כעת באשדוד עובדים על טרייד נוסף עם הצהובים שחורים: שליו הרוש תמורת לי און מזרחי.

ובחזרה למשחק. "ניצחון ענק של גברים, זה נותן הרבה ביטחון לקראת ההמשך", אמרו בעיר הנמל, "לנצח במחזור הפתיחה זה משהו שלא עשינו הרבה מאוד זמן. הקבוצה עברה שינויים רבים בקיץ וזה נותן לנו תקווה טובה שיש לאן להתקדם. הקבוצה צריכה לעבוד יותר קשה כדי להשתפר, אבל ביחס לנקודת הזמן הזו ולכך שלא עשינו תוצאות טובות בגביע הטוטו, אין יותר טוב מזה".

שחקני אשדוד חוגגים בסיום (אורן בן חקון)

שמחה גדולה נרשמה בחדר ההלבשה של אשדוד, שפתחה את הליגה עם ניצחון לראשונה מאז עונת 2022/23. באשדוד נלחצו מאוד לאחר שירדו למחצית בפיגור 1:0, בטח מאחר והיו יכולה לעלות ראשונים ליתרון אחרי נגיעת יד ברחבה של עומר אגבדיש, אך רועי גורדנה החמיץ. "גורדנה יביא לנו הרבה דברים טובים העונה, סומכים עליו. זה קורה שמחמיצים", אמרו באשדוד.

במועדון החמיאו לניהול המשחק של חיים סילבס שלא אהב את היכולת במחצית הראשונה וערך חילוף כפול. לני נאנג’יס וקארים קימבידי יצאו, איליי תמם וניר ביטון נכנסו ובנוסף סילבס עבר לקו של ארבעה שחקני ההגנה. השינוי הגיע מהר מאוד ואף הגיעה תרומה בדמות שער ניצחון של תמם שקיבל מחמאות, כמו גם יוג’ין אנסה.

באשדוד יצאו מרוצים מהאופי והנחישות שהקבוצה הפגינה, בטח אחרי שנקלעו לפיגור, אך יודעים שהשחקנים הבכירים בהרכב עדיין צריכים זמן להתחבר, במיוחד בכל מה שנוגע לתיאום במגרש. יחד עם זאת, הניצחון נותן הרבה ביטחון לקראת המשך הדרך.