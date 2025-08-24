יום ראשון, 24.08.2025 שעה 09:11
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
30-21נאפולי1
30-11רומא2
31-21קרמונזה3
10-01לצ'ה4
10-01גנואה5
00-00פיורנטינה6
00-00קליארי7
00-00יובנטוס8
00-00אטאלנטה9
00-00קומו10
00-00טורינו11
00-00אינטר12
00-00פארמה13
00-00ורונה14
00-00אודינזה15
00-00לאציו16
00-00פיזה17
02-11מילאן18
01-01בולוניה19
02-01ססואולו20

"סופגים שערים קלים מדי, לא מספיק נחושים"

אכזבה קשה במילאן לאחר ההפסד המביך 2:1 לקרמונזה, מאמן הקבוצה, אלגרי, אמר בסיום: "אנחנו לא מרוכזים במשחק. אין לנו בעיה עם הסגל, אלא בגישה"

|
מסימיליאנו אלגרי (רויטרס)
מסימיליאנו אלגרי (רויטרס)

אכזבה קשה במילאן, לאחר ההפסד אמש (שבת) 2:1 לקרמונזה, שזה עתה עלתה לסרייה א'. הרוסונרי פתחו את העונה בדיוק מהמקום שבו סיימו את הקודמת, וקיבלו שריקות בוז מהאוהדים ביציעים.

בראיון לאחר המשחק, מאמן הקבוצה מסימיליאנו אלגרי אמר: "אם נסתכל על הביצועים, היו לנו שמונה בעיטות לשער, אבל ההבדל הוא ברמת הנחישות שבה אתה תוקף ומגן. ספגנו שני שערים שניתן היה למנוע עם קצת יותר ריכוז. למרבה המזל, זה רק הסיבוב הראשון ויש לנו זמן לעבוד על הפרטים האלה".

למרות שלוקה מודריץ' ופרוויס אסטופיניאן היו שחקני הרכש היחידים שפתחו בהרכב, המגן שהגיע מברייטון הוחלף כבר במחצית, לאחר שהתקשה להתמודד עם הקצב. גם ארדון ג'שארי התקשה והוחלף בשלב מאוחר יחסית, בעוד שסמואלה ריצ'י כלל לא שותף. 

מסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץמסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץ' (רויטרס)

אלגרי התייחס לסגל ואמר: “אני לא חושב שזו בעיה של שחקן חסר. כשאתה משחק בסרייה א', אתה פוגש יריבות עקשניות כמו קרמונזה, שהגיע לה לחלוטין לנצח. הם שיחקו בחוכמה בהגנה, ואנחנו עשינו שתי טעויות קשות. זה לא קשור לסגל, אלא לנחישות, גם עם הכדור וגם בלעדיו".

"אלו משחקים שבהם צריך לדעת לשמור על שער נקי. הצלחנו לאזן את המשחק במחצית, יצרנו מספר מצבים טובים להבקעה, אך לא ניצלנו אותם. ידענו שלקרמונזה יש תבניות מסירה טובות, והיינו צריכים לכסות טוב יותר את הרחבה. אי אפשר להרשות לעצמנו לספוג שני שערים בכל משחק", המשיך המאמן.

"אנחנו לא חשים את הסכנה בצורה יעילה. היינו חמישה שחקנים ברחבה מול שלושה, ובכל זאת אפשרנו נגיחה חופשית. בדיוק כמו שלא ייתכן שלפצלה תהיה ריצה חופשית מול ההגנה", הוסיף.

"בלי קשר למה שקרה בעונה שעברה, אנחנו צריכים להפוך את השלילי לחיובי. לצ'ה יריבה קשה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים למשחקים מסוג זה. אם נרצה רק לשחק יפה – נסכן את עצמנו בתיקו או הפסד מול כל יריבה, כמו שקרה הערב", סיכם אלגרי.

