"סופגים שערים קלים מדי, לא מספיק נחושים"

אכזבה קשה במילאן, לאחר ההפסד אמש (שבת) 2:1 לקרמונזה, שזה עתה עלתה לסרייה א'. הרוסונרי פתחו את העונה בדיוק מהמקום שבו סיימו את הקודמת, וקיבלו שריקות בוז מהאוהדים ביציעים.

בראיון לאחר המשחק, מאמן הקבוצה מסימיליאנו אלגרי אמר: "אם נסתכל על הביצועים, היו לנו שמונה בעיטות לשער, אבל ההבדל הוא ברמת הנחישות שבה אתה תוקף ומגן. ספגנו שני שערים שניתן היה למנוע עם קצת יותר ריכוז. למרבה המזל, זה רק הסיבוב הראשון ויש לנו זמן לעבוד על הפרטים האלה".

למרות שלוקה מודריץ' ופרוויס אסטופיניאן היו שחקני הרכש היחידים שפתחו בהרכב, המגן שהגיע מברייטון הוחלף כבר במחצית, לאחר שהתקשה להתמודד עם הקצב. גם ארדון ג'שארי התקשה והוחלף בשלב מאוחר יחסית, בעוד שסמואלה ריצ'י כלל לא שותף.

מסימיליאנו אלגרי ולוקה מודריץ' (רויטרס)

אלגרי התייחס לסגל ואמר: “אני לא חושב שזו בעיה של שחקן חסר. כשאתה משחק בסרייה א', אתה פוגש יריבות עקשניות כמו קרמונזה, שהגיע לה לחלוטין לנצח. הם שיחקו בחוכמה בהגנה, ואנחנו עשינו שתי טעויות קשות. זה לא קשור לסגל, אלא לנחישות, גם עם הכדור וגם בלעדיו".

"אלו משחקים שבהם צריך לדעת לשמור על שער נקי. הצלחנו לאזן את המשחק במחצית, יצרנו מספר מצבים טובים להבקעה, אך לא ניצלנו אותם. ידענו שלקרמונזה יש תבניות מסירה טובות, והיינו צריכים לכסות טוב יותר את הרחבה. אי אפשר להרשות לעצמנו לספוג שני שערים בכל משחק", המשיך המאמן.

"אנחנו לא חשים את הסכנה בצורה יעילה. היינו חמישה שחקנים ברחבה מול שלושה, ובכל זאת אפשרנו נגיחה חופשית. בדיוק כמו שלא ייתכן שלפצלה תהיה ריצה חופשית מול ההגנה", הוסיף.

"בלי קשר למה שקרה בעונה שעברה, אנחנו צריכים להפוך את השלילי לחיובי. לצ'ה יריבה קשה, ואנחנו צריכים להיות מוכנים למשחקים מסוג זה. אם נרצה רק לשחק יפה – נסכן את עצמנו בתיקו או הפסד מול כל יריבה, כמו שקרה הערב", סיכם אלגרי.