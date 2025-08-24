דניאל בלומן, רוכב ישראלי, רשם ניצחון יוקרתי

ניצחון יוקרתי לרוכב הסוסים הישראלי. דניאל בלומן וקורבי V.V ניצחו הלילה (בין שבת לראשון) את מקצה הגראנד פרי 5 כוכבים בטורונטו, תחרות עם סך פרסים של 500 אלף דולר. בלומן, המדורג במקום ה-21 בדירוג העולמי, השלים סוף שבוע נהדר בתחרות קפיצות הראווה, לאחר שניצח במקצה גם ביום שישי.

הוא התחרה עם קורבי V.V בת ה-10, שהיא מהסוסים המבטיחים ביותר למחזור האולימפי הנוכחי ללוס אנג׳לס 2028, והצמד ניצח יחד תחרות נוספת ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר.

התחרות הייתה מאתגרת ולכן מדובר בניצחון נפלא של הישראלי. אחריו סיים המדורג ראשון בעולם, קנט פרינגטון מארה"ב, שהגיע למקום השני בתחרות בטורונטו.