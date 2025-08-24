נבחרת ההתעמלות האמנותית במקום החמישי בעולם

אליפות העולם נמשכת וגם התחרות הקבוצתית החלה. הלילה (בין שבת לראשון) נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית הופיעה בשלב המוקדמות של התחרות העולמית בברזיל וסיימה במקום החמישי בקרב רב. לישראליות יהיו הזדמנויות נוספות להרשים, אחרי שהעפילו לשני גמרים.

הנבחרת הישראלית הופיעה לשני תרגילים וקיבלה ציון כולל של 53.150 נקודות שדירגו אותה במקום החמישי בקרב רב, לאחר שבתרגיל הסרטים הישראליות זכו ב-26.250 נקודות ובתרגיל המשולב של חישוקים וכדורים קיבלו 26.900 נקודות.

התחרות שנערכה בברזיל הייתה רצופת תקלות וההופעה של הנבחרת נעצרה לזמן רב, מה גם שהנבחרת נאלצה להתאמן מחוץ לאולם במגרש כדורסל שכונתי תחת השמיים במהלך השבוע האחרון. למרות זאת, נבחרת ישראל עלתה לשני גמרים, כאשר לגמר תרגיל הסרטים היא עלתה מהמקום החמישי ולגמר התרגיל המשולב היא העפילה מהמקום השביעי.

נבחרת ההתעמלות האומנותית (Ulrich Fassbender, באדיבות איגוד ההתעמלות בישראל)

זאת אומרת, שנבחרת ההתעמלות האמנותית של איילת זוסמן עוד מסוגלת לחזור עם מדליה מהגמרים הללו בתרגילים הבודדים. מתעמלות הנבחרת הקבוצתית הן אגם גב, ארינה גבוזדצקי, ורברה סלנקוב, מאיה גמליאל וקריסטינה אילון טרנובסקי.

בתוך כך, בתחרות המדינתית, בה נקבע הדירוג של כל משלחת לפי ציוני המוקדמות של המתעמלות האישיות והנבחרת הקבוצתית, סיימה ישראל במקום החמישי.