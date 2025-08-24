שרצקי: קל לדפוק אותנו, ברור שיילכו עם הפועל

בעירוני ק"ש לא נרגעים. בקבוצה זועמים על ההחלטה לשרוק לפנדל אמש (שבת) לזכותה של הפועל ת"א, פנדל אשר הוביל לשוויון, הביא לשינוי במומנטום ולבסוף להפסד 2:1 במחזור הפתיחה של ליגת העל.

הקבוצה של שי ברדה נראתה טוב יותר מהאדומים במחצית הראשונה ואף עלתה ליתרון כשאז הגיע הפנדל. גם המאמן שי ברדה, אחד שלא מדבר בד"כ על השיפוט, זעם בסיום. "אם לא הפנדל, הם לא חוזרים. הם לא היו ממש קרובים", אמרו בק”ש.

מי שעוד לא אהב את ההחלטה ושבר שתיקה ארוכה, הוא הבעלים איזי שרצקי, שאמר ל-ONE: ״לא היה פנדל. הסתכלתי על זה כמה פעמים. אם זה פנדל אז יש עשרה פנדלים כאלה במשחק. אבל אנחנו רגילים לזה וזה קורה עשר פעמים בעונה. אמרתי את זה בעבר לאיגוד השופטים. קל לדפוק אותנו כי אין לנו הרבה קהל ובטח לא מאז שאנחנו מארחים בנתניה״.

שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)

שרצקי המשיך: ״מה אני יכול לעשות? שלוש שנים אני כותב מכתבים כל שבוע לאיגוד וזה לא עוזר לי. בכלל השופט לא ראה את הפנדל, ה-VAR הוא זה שקרה לו. אבל אנחנו קבוצה קטנה ולהם נותנים כבוד, ברור שיילכו עם הפועל עם 20,000 אוהדים. אלו שופטים שאסור להם לשפוט. לא נגעו בשחקן שלהם והאמת העצובה היא שאם זה היה הפוך, זה בחיים לא היה נשרק״.

מקצועית, בק"ש מעודדים מהיכולת אך מבינים שהם זקוקים לחיזוק. בקבוצה מנהלים מו"מ לצירוף שחקן כנף, אך במועדון עדיין לא מברכים על המוגמר לאור העובדה ששלושה זרים שהיו במו"מ מתקדם, נפלו בשבועיים האחרונים.

איזי שרצקי (חגי מיכאלי)

בנוגע לליאל דרעי מבית”ר ירושלים, שכפי שפורסם ב-ONE, קרוב להצטרף, כרגע המנהל המקצועי, אלמוג כהן, מחכה לצירוף בלם זר ובק"ש מבינים שהם חייבים לצרף בלם בקרוב. אם זה לא יקרה בימים הקרובים, הם יעברו הלאה. שמו של טל ארצ'ל מהפועל ת"א עלה, אך הוא לא משוחרר גם כן כרגע.