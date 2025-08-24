פדידה: ידענו שהמשחק בחיפה יהיה אופרה אחרת

בבני ריינה לא חשבו שאחרי הניצחון בגביע הטוטו בשבוע שעבר מול מכבי חיפה בסמי עופר במסגרת גביע הטוטו הם יחזרו לאותה במה בליגה ויספגו מפלה כפי שספגו אתמול (שבת) 4:0.

מדובר בתוצאה שהייתה יכולה להיות הרבה יותר גבוהה אלמלא היכולת המצוינת של השוער גד עמוס שעצר מספר כדורים מסוכנים. החלק הקדמי של ריינה כמעט לא היה קיים ולהוציא את אנטוניו ספר שניסה לאיים מידי פעם על השער אף אחד לא ממש הגיע למשחק. אגב, בריינה טוענים שהשריקה לפנדל בפתיחת המחצית השנייה ,פנדל גבולי מאד שספק אם היה חיסל כל סיכוי להפתיע אחרי שחיפה עלתה ליתרון 0:2.

סלובדן דראפיץ' מודע לצורך הגדול בחיזוק הקבוצה בשני שחקני התקפה, חלוץ מרכזי ושחקן כנף. הקשר סער פדידה: "ידענו שהמשחק הפעם יהיה אופרה אחרת לגמרי מהמשחק הקודם. יש הרבה מה ללמוד מהמשחק הזה. לא התעסקנו במה שקורה במכבי חיפה. באנו בשיא האנרגיות”.

שחקני בני ריינה (עמרי שטיין)

“אנחנו רצינו מאד אבל מכבי חיפה רצתה יותר.אם לא היינו מקבלים את השער הראשון בנייח יכול להיות שהדברים היו נראים אחרת ומכבי חיפה הייתה נכנסת ללחץ. לא הינו במעברים ולא בתיקולים. הליגה עוד ארוכה ויש לנו עוד מה לתקן בטח לקראת הפועל ת"א בשבוע הבא".

על היכולת שלו אמר פדידה: “סלובו כרגע שם אותי בכנף שמאל וזאת פחות העמדה שלי וקשה לי לבוא משם לידי ביטוי ולתת מספרים.כרגע זה מה שיש .אשחק מה שיבקשו ממני.כאשר אני משחק באמצע אני בא לידי ביטוי יותר והוכחתי את זה בעונה הקודמת עם שבעה שערים. ברגע שאכנס לכושר אני יראה לכולם מה אני שווה וכבר הוכחתי זאת בעבר".