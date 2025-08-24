יום ראשון, 24.08.2025 שעה 08:56
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"אי אפשר להצליח עם בעיטה למסגרת כל המשחק"

אכזבה גדולה בהפועל חיפה אחרי ההפסד 1:0 לטבריה: "הזרים לא מתואמים, יש קבוצה חדשה, צריך זמן לחבר אותה". יואב כץ: "נדע איך להציב סגל טוב יותר"

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה הייתה אכזבה גדולה מאד בסיום ההפסד 1:0 לעירוני טבריה אתמול (שבת). אחרי התבוסה בשבוע שעבר מול בית"ר ירושלים במסגרת חצי גמר גביע הטוטו, ניתן היה לצפות להרבה יותר מול טבריה. כרגע לפחות נראה שהפועל חיפה נחלשה משמעותית ביחס לעונה שעברה והיא תאלץ להתמודד העונה עם מציאות לא פשוטה של לפני הכל לשרוד בליגת העל.

חוסר המחץ בחלק הקדמי צועק לשמיים וגם הזרים לא ממש מותירים רושם יוצא דופן. "משחק ההגנה שלנו לא היה טוב והדבר בא לידי ביטוי בשער שספגנו”, אמרו בהפועל חיפה, “הזרים החדשים לא היו מתואמים וכרגע זה לא נראה טוב. אי אפשר להצליח עם בעיטה אחת למסגרת של היריב כל המשחק. יש כאן קבוצה חדשה לגמרי וצריך זמן כדי לחבר אותה. נקווה שאחרי הפגרה ניראה הרבה יותר טוב".

גם הבעלים יואב כץ לא אהב את מה שראה וסיכם: "כנראה שעשינו בחירות לא טובות של מספר שחקנים, אבל אנחנו נחשוב ונדע איך לתקן כדי להציב סגל טוב יותר. אני יכול לציין רק את ניב אנטמן, הבלם החדש ברונו רמירז וג'ורג' דיבה".

גל אראל בסיום (חגגל אראל בסיום (חג'אג' רחאל)

בהפועל חיפה מודעים לצורך לחזק את החלק הקדמי. הסחבת במשא ומתן מול סתיו נחמני נמשכת ונמשכת, ועכשיו גם מכבי בני ריינה נכנסת לתמונה ותנסה לצרף את השחקן.

לגבי מציבת הפצועים: לירן סרדל ותמיר ארבל אמורים לחזור להתאמן אחרי תקופה ממושכת של פציעות. נפתלי בלאי ואורן ביטון ממשיכים בתהליך השיקום וייקח עוד זמן עד אשר יחזרו.

