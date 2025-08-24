חדר ההלבשה של הפועל ירושלים היה בהלם בסיום המשחק בטדי אתמול (שבת) אחרי ההפסד 2:1 למ.ס אשדוד. התחושה של השחקנים הייתה שהם הפסידו לקבוצה שהיו חייבים לנצח בבית, מסוג המשחקים שאסור להפועל ירושלים להפסיד בליגה, בטח כשמדובר במשחק בית בטדי.

נקודת האור מבחינת הפועל ירושלים הוא הבלם דויד דומג’יוני שהיה מצוין עד שהוחלף, זיו אריה הסביר שהחילוף נבע מחשש שיספוג צהוב שני. מלבד זה, הכוכבים של הקבוצה, סדריק דון וגיא בדש, לא היו טובים וזה משפיע מאוד על היכולת הכללית של הפועל ירושלים.

המאמן זיו אריה היה מדוכדך בסיום המשחק: ״אני לא יודע להסביר את ההפסד לאשדוד, הרגשנו שהשחקנים היו קצת לחוצים בשבוע שלפי המשחק. התחלנו טוב את החצי השני, אבל ספגנו שני גולים שאני לא יודע מאיפה הם באו, הפסד הזה לא מובן לי. מה המטרות שלנו העונה? לנצח את הפועל חיפה״.