יום ראשון, 24.08.2025 שעה 08:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"מה המטרות שלנו העונה? לנצח את הפועל חיפה"

מאמן הפועל ירושלים, זיו אריה, התקשה להסביר את ההפסד 2:1 לאשדוד, בחדר ההלבשה היו בהלם. נקודת האור: דומג'יוני שהוחלף מחשש שיספוג צהוב שני

|
זיו אריה (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)

חדר ההלבשה של הפועל ירושלים היה בהלם בסיום המשחק בטדי אתמול (שבת) אחרי ההפסד 2:1 למ.ס אשדוד. התחושה של השחקנים הייתה שהם הפסידו לקבוצה שהיו חייבים לנצח בבית, מסוג המשחקים שאסור להפועל ירושלים להפסיד בליגה, בטח כשמדובר במשחק בית בטדי.

נקודת האור מבחינת הפועל ירושלים הוא הבלם דויד דומג’יוני שהיה מצוין עד שהוחלף, זיו אריה הסביר שהחילוף נבע מחשש שיספוג צהוב שני. מלבד זה, הכוכבים של הקבוצה, סדריק דון וגיא בדש, לא היו טובים וזה משפיע מאוד על היכולת הכללית של הפועל ירושלים.

המאמן זיו אריה היה מדוכדך בסיום המשחק: ״אני לא יודע להסביר את ההפסד לאשדוד, הרגשנו שהשחקנים היו קצת לחוצים בשבוע שלפי המשחק. התחלנו טוב את החצי השני, אבל ספגנו שני גולים שאני לא יודע מאיפה הם באו, הפסד הזה לא מובן לי. מה המטרות שלנו העונה? לנצח את הפועל חיפה״.

דויד דומגדויד דומג'יוני מול ז'אן באטום (אורן בן חקון)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */