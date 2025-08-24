סיבות לאופטימיות: הפועל חזרה עם הרבה אופי

אחרי שחגגה ניצחון גדול בחצי גמר גביע הטוטו על הפועל באר שבע, הפועל תל אביב לקחה את האנרגיות הטובות וחזרה אמש (שבת) בסטייל לליגת העל בזכות מהפך וניצחון 1:2 על הפועל קריית שמונה באצטדיון בלומפילד, לעיני יותר מ-17 אלף אוהדים נרגשים.

איציק כלפי ועמית לוונטל עם פרק ראשון לעונת 2025/26 לסיכום הניצחון הראשון של הפועל תל אביב בחזרה שלה לליגת העל בעידן אדמונד ספרא. מי היה המצטיין של המשחק ואת מי הוא מזכיר, החשיבות של סתיו טוריאל, החילופים של המאמן אליניב ברדה והתרומה של היתר שנתנו הרבה סיבות לאופטימיות.

עוד בפרק - האם הפועל יכולה להילחם חזק בצמרת, החשיבות של אסף צור בין הקורות, מה הציפיות שצריכות להיות מהאדומים ואיפה הקבוצה הכי הרבה צריכה להתחזק? האזנה נעימה.