יום ראשון, 24.08.2025 שעה 07:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

סיבות לאופטימיות: הפועל חזרה עם הרבה אופי

האזינו לפודקאסט: החשיבות של סתיו טוריאל ואסף צור, החילופים של אליניב ברדה, האם הקבוצה יכולה לרוץ בצמרת והיכן היא צריכה להתחזק? סיכום ה-1:2

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)

אחרי שחגגה ניצחון גדול בחצי גמר גביע הטוטו על הפועל באר שבע, הפועל תל אביב לקחה את האנרגיות הטובות וחזרה אמש (שבת) בסטייל לליגת העל בזכות מהפך וניצחון 1:2 על הפועל קריית שמונה באצטדיון בלומפילד, לעיני יותר מ-17 אלף אוהדים נרגשים.

איציק כלפי ועמית לוונטל עם פרק ראשון לעונת 2025/26 לסיכום הניצחון הראשון של הפועל תל אביב בחזרה שלה לליגת העל בעידן אדמונד ספרא. מי היה המצטיין של המשחק ואת מי הוא מזכיר, החשיבות של סתיו טוריאל, החילופים של המאמן אליניב ברדה והתרומה של היתר שנתנו הרבה סיבות לאופטימיות.

עוד בפרק - האם הפועל יכולה להילחם חזק בצמרת, החשיבות של אסף צור בין הקורות, מה הציפיות שצריכות להיות מהאדומים ואיפה הקבוצה הכי הרבה צריכה להתחזק? האזנה נעימה.

