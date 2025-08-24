יום ראשון, 24.08.2025 שעה 07:34
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"ברגע שאבו פאני יחליט לחזור הוא יהיה בחיפה"

הקשר מחזיק בהצעה מהירוקים, שיחות עם בית"ר לגבי קאני. מחמאות לאזולאי אחרי ה-0:4 על ריינה: "מוכיח שניתן לסמוך עליו". מחמאות גם לפלורס ומוחמד

מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

במכבי חיפה רוצים מאוד לראות את מוחמד אבו פאני חוזר לשחק בשורות הקבוצה עד תום מועד העברות, ויעקבו בשבוע הקרוב אחרי ההתפתחויות עם השחקן שמכוון כרגע למצוא קבוצה באירופה, אבל נראה שאם קבוצה כזאת לא תימצא עד תום מועד העברות שהולך ומתקרב, אבו פאני עשוי לשקול את ההצעה החיפאית שכבר הונחה בפניו.

"אם אבו פאני ירצה לחזור ולשחק בארץ הוא יהיה במכבי חיפה. חד וחלק", אמרו במועדון. מלבד אבו פאני יש רצון גדול מאוד להביא את סילבה קאני מבית"ר ירושלים. כבר למעלה מחודש מתנהלות שיחות בנושא של קאני בין בית"ר לירוקים, אבל נכון לעכשיו שום דבר לא התקדם. עם זאת, בכרמל עוד מאמינים שניתן יהיה לעשות מהלך גם במחיר של טרייד כדי לצרף את קאני שמשחק בעמדה שכל כך חשובה לקבוצה, בלי קשר ליכולת הטובה שהפגין אתמול סוף פודגוראנו.

מכבי חיפה יצאה אתמול מעודדת מאוד מהניצחון המוחץ 0:4 מול בני ריינה. הרבה אנשים הרימו גבה לנוכח ההרכב שהעלה דייגו פלורס בכל מה שנוגע לקישור, כאשר העלה יחד את עלי מוחמד, גוני נאור ואיתן אזולאי. מדובר במערך הגנתי ומבוקר, אבל מתברר שרק על הנייר, שכן הקבוצה פתחה בסערה את המשחק והגיעה למספר לא מבוטל של הזדמנויות.

טריבנטה סטיוארט ושחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)טריבנטה סטיוארט ושחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

שניים משלושת הקשרים שעלו לשחק היו עלי מוחמד ובעיקר איתן אזולאי שהיו מאדריכלי הניצחון: "איתן אזולאי מוכיח שניתן לסמוך עליו ולקח את ההזדמנות בשתי ידיים. מעבר למשקל שהוריד כפי שנדרש בהכנות של תחילת העונה", הוסיפו בקבוצה.

גם פלורס פרגן לאזולאי: "אני שמח בשביל איתן על היכולת שהציג ושמח עבורו. מהרגע הראשון שפגשתי אותו התאהבתי במקצוענות שלו. הוא שחקן מאוד מגוון ואחד שעושה התקדמות ממשחק למשחק. הוא צריך להמשיך להיות אינטליגנט ולהבין שבכדורגל צריך כל הזמן לעבוד קשה. הוא רק ילך ויתקדם".

דולב חזיזה ואיתן אזולאי חוגגים (עמרי שטיין)דולב חזיזה ואיתן אזולאי חוגגים (עמרי שטיין)

אזולאי לא היה האיש היחיד שזכה למחמאות. גם שחקנים כמו עלי מוחמד והמחליף מתיאס נהואל זכו למחמאות. פלורס, במספר חילופים מוצלחים, זכה אתמול בלא מעט נקודות זכות בקרב אנשי המועדון ובקרב חלק מהקהל המקומי שהיה ספקני מאוד לגבי יכולותיו המאמן הארגנטינאי.

