פראן טורס חשף את המסר של פליק בהפסקה

פראן טורס היה אחד מגיבורי הקאמבק של ברצלונה ב-2:3 על לבאנטה אמש (שבת) במחזור השני של הליגה הספרדית. בסיום המשחק הספרדי התראיין וחשף את חלקו של המאמן האנזי פליק בקאמבק, לאחר השינוי הגדול ביכולת של האלופה לאחר ההפסקה.

"הוא נתן לנו כמה דקויות טקטיות כי לא היינו ממוקמים טוב, והכי חשוב, היה עלינו להראות אופי, את גן הניצחון. יצאנו טוב למחצית השנייה והיינו יעילים", הודה החלוץ.

טורס התייחס גם למעמדו בקבוצה ברגע חיובי מבחינתו, אחרי שכבש שני שערים בשני מחזורי הפתיחה. במשחק הראשון פתח בהיעדרו של לבנדובסקי, וכעת כשהפולני כשיר שוב, הוא ממשיך להוכיח את עצמו: "תמיד האמנתי שאני יכול להיות שחקן חשוב. אני רואה את עצמי כשיר להיות שחקן הרכב, וכשהמאמן מחליט לתת לי את ההזדמנות, אני חייב לנצל אותה. התחרות ברמה מאוד גבוהה, אבל זה דבר טוב".

לגבי שערו, נגיחה מקרן בסגנון חלוץ מספר 9 קלאסי, הסביר טורס: "במהלך הראשון הייתי אשם כשניסיתי לסיים ולא הצלחתי. במהלך השני, שראיתי עכשיו בהילוך חוזר, קובארסי עשה חסימה נהדרת. זה היה שער יפה וחשוב מאוד לקבוצה".