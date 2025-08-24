יום ראשון, 24.08.2025 שעה 09:09
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
62-62ברצלונה1
41-22בטיס2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
01-01אוססונה17
05-32לבאנטה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

"נראה שברצלונה יכולה לנצח בכל 38 המחזורים"

בספרד היללו את האלופה אחרי ה-2:3 על לבאנטה: "אין מי שיכול לעצור אותה". ביקורת על פליק: "המצאה שהתגלתה ככישלון, שיגעון טקטי, אך הוא ידע לתקן"

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ברצלונה ניצחה 2:3 את לבאנטה בתוספת הזמן במחזור השני בליגה הספרדית, אחרי שחזרה מפיגור כפול במחצית הראשונה. הקבוצה של האנסי פליק הראתה אופי אדיר וחתמה ערב דרמטי נוסף, כשפדרי ופראן טורס החזירו אותה למשחק ובסיום הושלם מהפך שנראה כמעט בלתי אפשרי.

“אין מי שיכול לעצור את ברצלונה הזו. שני משחקים ושני ניצחונות, הקטלונים ממשיכים לצבור נקודות ונראה שהרצף הזה לא הולך להיעצר בקרוב. חאבייר טבאס יצטרך למצוא דרך לעודד קבוצות להוציא נקודות מול בארסה, שנראית מסוגלת לנצח את כל 38 המחזורים בליגה. מבחינה מקצועית בלבד, אין אף קבוצה שיכולה להשתוות לה, ונראה שהאליפות תיחרץ כבר בחודש מרץ. ריאל מדריד גירדה ניצחון על אוססונה למרות משחק חלש, אתלטיקו מדריד מעדה פעמיים, ובארסה היא היחידה שנותרה מושלמת, וגם זה אחרי שפיגרה 2:0 בהפסקה”, שיבחו ב’מארקה’.

“פליק הפתיע עם ההרכב ועם המערך ההתקפי. הוא הציב את פראן טורס כחלוץ מרכזי בהיעדרו של לבנדובסקי. בנוסף, הוא הסיט את ראפיניה מהאגף למרכז הקישור ההתקפי מאחורי פראן. ההמצאה הזו, שלא נוסתה עד כה, התגלתה ככישלון. המשחק התפרק לחלוטין, בארסה לא נראתה בנוח ולא יצרה כמעט מצבים, כשהיחיד שניסה שוב ושוב היה לאמין ימאל, אך גם הוא לא הצליח לסיים. התוצאה כבר ידועה: 0:0 עד אמצע המחצית, ודווקא לבאנטה כבשה פעמיים”, ניתחו בספרד.

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

“בהפסקה פליק הבין את הטעות וארגן מחדש את שחקניו. רשפורד ירד לספסל, ראפיניה הוחזר לאגף ודני אולמו נכנס למרכז הקישור. חזרה ליסודות. התגובה הייתה מיידית, ארבע דקות אחרי החידוש פדרי כבש וצימק, כעבור שתי דקות פראן השווה אחרי בישול מצוין של ראפיניה מקרן. זו כבר הייתה ברצלונה המוכרת. בהמשך נכנס גם לבנדובסקי, ולמין שלא הפסיק לנסות תרם את האנרגיה, עד שבסיום בא השער השלישי שהעניק ניצחון דרמטי. פליק חזר בו מההמצאה שלו וזה השתלם, אבל עליו לשים לב למסקנות”, ציינו בספרד.

עוד שינוי בלט בהרכב: פליק החליט לפתוח עם מארק קסאדו. אחרי כל מה שעבר בשבוע האחרון, זו הייתה הצהרה ברורה. המאמן לא רוצה שיעזוב, ולכן נתן לו את המקום בהרכב בהיעדרו של פרנקי דה יונג. קסאדו עבד קשה ואף מנע שער בטוח כשמוראלס כמעט עקף את השוער ז’ואן גארסיה, פעולה שהייתה נראית כמו גול ודאי. שאלה אחת נותרה פתוחה: האם קסאדו ימשיך לקבל קרדיט בהרכב או שמדובר בהזדמנות חד פעמית? העובדה שירד בהפסקה לא מבשרת טובות בעניין הזה.

שחקני ברצלונה מאושרים (La Liga)שחקני ברצלונה מאושרים (La Liga)

“יש רגעים שגם מאמנים רציניים כמו פליק נכנסים ל"שיגעון טקטי" שעלול להרוס משחק שלם. מתוך רצון לחדש, לשלוח מסר להנהלה או לשחקנים, הם משנים דברים שעבדו היטב ומסתכנים בקריסה. זה בדיוק מה שקרה לפליק. אבל הוא ידע לתקן בזמן. בארסה, שפיגרה 2:0 בגלל הטעות הטקטית של המאמן, הצליחה להפוך ל-2:3 על לבאנטה. פליק צריך לחשוב על כך טוב טוב, ואולי גם להדליק נר תודה לפדרי, שחקן עצום”, שיבחו ב’אס’.

ב’ספורט’ נכתב: “ברצלונה של פליק נשארת ‘טירוף מבורך’. בארסה הוכיחה כבר בעונה שעברה שיש לה הרבה חיים. להספיד אותה זו טעות, אפילו כשהתוצאה מפתה להרים ידיים. היא הראתה זאת שוב באצטדיון סיוטאט דה ולנסיה, כמו לא פעם בעונה שעברה. הכדורגל נשאר בלתי ניתן לשליטה, ובמיוחד כשזו ברצלונה של פליק. קבוצה לא מושלמת, ולכן מיוחדת ומרגשת”.

