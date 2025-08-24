תאי בריבו כבש בפילדלפיה, 1:1 למיאמי בלי מסי

תאי בריבו המשיך בכושר הכיבוש המרשים שלו בליגת ה-MLS, כאשר כבש את שערו ה-16 העונה והוביל את פילדלפיה יוניון לניצחון מוחץ 0:4 על שיקגו פייר. החלוץ הישראלי, ששיחק 81 דקות, היה מעורב כבר מהפתיחה והחמיץ שתי הזדמנויות טובות, אך בדקה ה-31 הגיע הרגע שלו, כשקיבל מסירה מדויקת מקאי וגנר ודחק מקרוב את הראשון במשחק. פילדלפיה שלטה מהדקה הראשונה ועד האחרונה, רשמה 23 איומים לשער והאריכה את רצף המשחקים הביתיים ללא הפסד ל-13.

במקביל, אינטר מיאמי נאלצה להסתפק ב-1:1 מול די.סי יונייטד בחוץ במשחק שבו ליאו מסי כלל לא נכלל בסגל. המארחת עלתה ליתרון מוקדם בדקה ה-13, אך הקבוצה מפלורידה הצליחה להגיב במחצית השנייה, כשבלטאסאר רודריגס, שנכנס מהספסל, כבש שער בכורה מרהיב בבעיטה מחוץ לרחבה בדקה ה-64. לואיס סוארס כמעט השלים מהפך, אך נעצר אצל השוער המקומי והנקודה היחידה נרשמה לזכותה של מיאמי, שממשיכה במאבקי הצמרת במזרח.

עוד במחזור, ניו אינגלנד רבולושן רשמה ניצחון חשוב 1:2 על קולומבוס קרו. ליאו קמפאנה העלה את המארחת ליתרון בדקה ה-25 ואיגנטיוס גנאגו הכפיל כעבור 14 דקות. קולומבוס הצליחה לצמק במחצית השנייה, אך זה לא הספיק כדי למנוע את ההפסד. עיליי פיינגולד שיחק 90 דקות מלאות והיה חלק מהמערך ההגנתי שעזר לניו אינגלנד לשמור על שלוש הנקודות ולנקום על ההפסד בסיבוב הקודם.

כך, היה זה ערב מוצלח במיוחד לשחקנים הישראלים מעבר לים: בריבו הוסיף עוד שער לרזומה המרשים שלו ופיינגולד רשם הופעה מלאה בניצחון קבוצתו, בעוד אינטר מיאמי התקשתה ללא מסי והסתפקה בחלוקת נקודות.