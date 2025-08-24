יום ראשון, 24.08.2025 שעה 07:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
62-62ברצלונה1
41-22בטיס2
31-31ראיו וייקאנו3
30-21ויאריאל4
30-21חטאפה5
32-31אתלטיק בילבאו6
31-21אספניול7
30-11ריאל מדריד8
32-22אלאבס9
22-22אלצ'ה10
11-11ולנסיה11
11-11ריאל סוסיאדד12
13-22אתלטיקו מדריד13
13-12סלטה ויגו14
14-12מיורקה15
03-21סביליה16
01-01אוססונה17
05-32לבאנטה18
03-11ג'ירונה19
02-01אוביידו20

משוגעת ומשגעת: בארסה מנרמלת כדורגל לא נורמלי

פודקאסט בארסה עם המהפך ה-1: ההרכב הניסיוני, ראפיניה כ-10, הגאון פדרי, שוב קו הנבדל, שוב לאמין ימאל, השופט, מכת הפנדלים וסאגת האצטדיון והמדים

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

ברצלונה רשמה את הקאמבק הראשון שלה לעונת 25/26 עם ניצחון דרמטי 3:2 על לבאנטה אחרי פיגור של שני שערים. אורי רייך, רז אמיר ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את הטירוף ומתכוננים לימי החלון האחרונים ולמשחק הבא.

מה בתפריט: ג’ינרוט ה-AI שיצר עוד משחק מופרע בין לבאנטה לברצלונה, שלב הניסויים של פליק בחלק הקדמי, היתרונות והחסרונות של ראפיניה כ-10, הבכורה של ראשפורד בהרכב, הסטטיסטיקות החריגות (שוב) של לאמין ימאל והבארכה שמבדיל אותו מאחרים, פראן מאותת לפליק לא למהר עם לבנדובסקי, מלכודת הנבדל שוב נחשפת ומעלה שאלות לגבי ציוות ההגנה הנכון בסגנון של הגרמני והתחילה ספירת השערים הפסולים לחובת היריבות של ברצלונה.

וגם: ההבדל בין הפנדל שלא נשרק בקלאסיקו לבין זה שנשרק נגד באלדה, נתון הפנדלים המזעזע של הקטאלונים מאז 2022, הנתונים המדהימים של הקטאלונים במצבים נייחים ובעיטות מחוץ לרחבה, החילוף הכי מפתיע של פליק, איפה עומדת החזרה לקאמפ נואו וההשפעה שלה על רישום השחקנים שנותרו בחוץ, סאגת המדים ההזויה והכנה לביקור של ריאל באוביידו של ברצלונה אצל ראיו וייקאנו.

קאמבק סופר דרמטי: 2:3 לברצלונה על לבאנטה
