אחרי 63 שנה: הקאמבק המרשים של ברצלונה

עונה חדשה, אופי ישן. ברצלונה נראית חדורת מטרה לשחזר את פתיחת העונה שעברה, אז רשמה 7 ניצחונות רצופים בליגה. אחרי 0:3 מול מאיורקה במחזור הפתיחה, הגיע הערב הקאמבק הגדול – מהפך מ־2:0 ל־2:3 מול העולה החדשה לבאנטה בחוץ.

על פי הסטטיסטיקאי מיסטר צ’יפ, זו הפעם הראשונה מאז 1962 שברצלונה מצליחה לחזור מפיגור כפול במחצית מול בטיס. בתקשורת הקטלונית החמיאו לברצלונה, כאשר בכותרת של המונדו דפורטיבו נכתב: “בארסה עושה רמונטדה של אלופה”, בעוד שבספורט נכתב בכותרת: “ברצלונה של פליק עדיין מטורפת!”.

בזכות פתיחה זו, בארסה שומרת על המקום הראשון בטבלה עם מאזן שערים 2:6 (+4) וממשיכה ללחוץ על ריאל מדריד, שתפגוש ביום ראשון את אוביידו בחוץ, יריבה נוספת שעלתה העונה מהליגה השנייה. הבלאנקוס פתחו את העונה עם 0:1 דחוק על אוסאסונה בברנבאו.

עוד קאמבק לאוסף: 2:3 לברצלונה על לבאנטה

קשר ברצלונה, פדרי, התייחס להחלטת השופט: “בעונה שעברה של צ’ואמני זו הייתה יד ברורה, הפעם לא. אני שמח מהתגובה של הקבוצה, במחצית השנייה שלטנו טוב יותר במשחק. לגבי השער, תמיד אומרים לי לבעוט, אז סוף סוף החלטתי לעשות את זה. אם זה ייגמר ככה, אמשיך לבעוט”.

על חברו להתקפה, פראן טורס, שכבש מחזור שני ברציפות, הוסיף: “לפראן יש חוש מצוין לשער, והוא גם עוזר לנו מאוד בלחץ על היריבה. הוא נותן הכול בשביל הקבוצה”.

פראן טורס אמר: “הראינו את האופי שהפגנו בעונה שעברה, אי אפשר להוציא אותנו מהמשחק. התחרות בסגל גבוהה, וברגע שהמאמן מחליט לתת לי לשחק – אני חייב להוכיח את עצמי.”