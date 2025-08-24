יום ראשון, 24.08.2025 שעה 07:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

למרות הניצחון: לחיפה אסור לעצור את הרכש

עקרונות המשחק של פלורס, יועץ הסתרים של המאמן, הפציעה של נוהאל, יענקל׳ה שחר והמסר של רוסו לקהל. האזינו לסיכום ה-0:4 על ריינה בפתיחת הליגה

|
שחקני מכבי חיפה מברכים את מתיאס נהואל (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה מברכים את מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

אחרי ההפסד לבני ריינה בגביע הטוטו, מכבי חיפה ניצחה את אותה היריבה בליגת העל עם 0:4 גדול אמש (שבת) באצטדיון סמי עופר והשיגה שלוש נקודות בסמי עופר. יחד עם זאת, אחרי הניצחון לקבוצה אסור לעצור את תוכנית הרכש עד לסגירת חלון ההעברות.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב סיכמו את המשחק בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE, אחרי שראו לראשונה את עקרונות המשחק של המאמן הארגנטינאי באים לידי ביטוי על הדשא, הקישור הדפנסיבי שבנה דייגו פלורס למשחק והשינוי שעשה תוך כדי המשחק, איתן אזולאי במגמת שיפור מפתיחת העונה והפעם אחרי הופעה מצוינת קיבל מסר ממאמנו, מתיאס נהואל חוזר לעצמו והסיפור מאחורי הפציעה של הרכש הארגנטינאי היקר, התרומה של עלי מוחמד וליסאב עיסאת בהגנה, 

שתי העמדות שמכבי חיפה רוצה להתחזק בהן ומי השחקנים שעלולים לשלם את המחיר, למרות הניצחון להנהלה אסור לעצור את תוכנית הרכש ויהיה מעניין לבחון מי יביא ליאור רפאלוב לקישור, מה מונע את הטרייד עם מכבי נתניה על עילאי חג’ג’ ועוז בילו, סוף פודגוראנו עדיף על קסנדר סברינה בכנף ימין, סטיוארט חד יותר מיובאנוביץ’ בעמדת החלוץ, דולב חזיזה מנהיג, ואיפה עוד צריך להשתפר?

וגם: מי יועץ הסתרים החדש של דייגו פלורס, יענקל׳ה שחר , רוסו, והמחאה של הקהל, העונש הצפוי מאופ״א על השלט במשחק נגד ראקוב, ואיך התהפכו היוצרות נגד בית״ר ירושלים והאם יהיה שינוי בהרכב? האזינו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */