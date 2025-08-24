למרות הניצחון: לחיפה אסור לעצור את הרכש

אחרי ההפסד לבני ריינה בגביע הטוטו, מכבי חיפה ניצחה את אותה היריבה בליגת העל עם 0:4 גדול אמש (שבת) באצטדיון סמי עופר והשיגה שלוש נקודות בסמי עופר. יחד עם זאת, אחרי הניצחון לקבוצה אסור לעצור את תוכנית הרכש עד לסגירת חלון ההעברות.

אסי ממן, גידי ליפקין ועמיר יניב סיכמו את המשחק בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE, אחרי שראו לראשונה את עקרונות המשחק של המאמן הארגנטינאי באים לידי ביטוי על הדשא, הקישור הדפנסיבי שבנה דייגו פלורס למשחק והשינוי שעשה תוך כדי המשחק, איתן אזולאי במגמת שיפור מפתיחת העונה והפעם אחרי הופעה מצוינת קיבל מסר ממאמנו, מתיאס נהואל חוזר לעצמו והסיפור מאחורי הפציעה של הרכש הארגנטינאי היקר, התרומה של עלי מוחמד וליסאב עיסאת בהגנה,

שתי העמדות שמכבי חיפה רוצה להתחזק בהן ומי השחקנים שעלולים לשלם את המחיר, למרות הניצחון להנהלה אסור לעצור את תוכנית הרכש ויהיה מעניין לבחון מי יביא ליאור רפאלוב לקישור, מה מונע את הטרייד עם מכבי נתניה על עילאי חג’ג’ ועוז בילו, סוף פודגוראנו עדיף על קסנדר סברינה בכנף ימין, סטיוארט חד יותר מיובאנוביץ’ בעמדת החלוץ, דולב חזיזה מנהיג, ואיפה עוד צריך להשתפר?

וגם: מי יועץ הסתרים החדש של דייגו פלורס, יענקל׳ה שחר , רוסו, והמחאה של הקהל, העונש הצפוי מאופ״א על השלט במשחק נגד ראקוב, ואיך התהפכו היוצרות נגד בית״ר ירושלים והאם יהיה שינוי בהרכב? האזינו.