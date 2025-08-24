"לא יודע איך הפסדנו, ספגנו שני גולים מכלום"

המחזור הראשון של ליגת העל הפגיש הערב (שבת) את הפועל ירושלים עם מ.ס אשדוד, שעשתה את השרך אל הבירה ויוצאת ממנה עם שלוש נקודות אחרי מהפך שקבע בסיום 1:2 לזכות הקבוצה מעיר הנמל. בסיום הגיבו שני המאמנים אל הנעשה על כר הדשא.

מאמן מ.ס אשדוד חיים סילבס סיכם את ההתמודדות: ״בעשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה היינו לא טובים ונענשנו. מהעיניים שלי נראה לי שהניצחון שלנו היה מוצדק. אני חושב שכולם עושים לילות כימים להכין את הקבוצה, כולם רוצים שתהיה לנו קבוצה טובה, אנחנו כבר עכשיו חושבים על המשחק הבא״.

מנגד מאמן הפועל ירושלים זיו אריה התחיל ודיבר על המצב במדינה ובפרט על המלחמה בעזה: ״העובדה שהליגה נפתחת והחטופים עדיין לא חזרו, זה לא פשוט בכלל. היינו השבוע באירוע של הירש גולדברג פולין ז”ל, אני לא מקבל החלטות אבל הכיוון שהולכים אליו שהחטופים הולכים למות שם, אין לזה תוחלת״.

חיים סילבס (רועי כפיר)

בענייני כדורגל אמר המאמן: ״אני לא יודע איך הפסדנו את המשחק הזה, היינו רכים ופחות טובים בתחילת המשחק, אבל המומנטום השתנה וכבשנו. מחצית שנייה קיבלנו שני גולים שאני לא יודע איך לנתח אותם, גולים מכלום״.