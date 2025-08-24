יום ראשון, 24.08.2025 שעה 00:53
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"לא יודע איך הפסדנו, ספגנו שני גולים מכלום"

זיו אריה העביר תחילה ביקורת על המשך הלחימה בעזה: "אין לזה תוחלת". על המשחק אמר:"היינו רכים בפתיחה". חיים סילבס: "הניצחון שלנו היה מוצדק"

|
זיו אריה (חגי מיכאלי)
זיו אריה (חגי מיכאלי)

המחזור הראשון של ליגת העל הפגיש הערב (שבת) את הפועל ירושלים עם מ.ס אשדוד, שעשתה את השרך אל הבירה ויוצאת ממנה עם שלוש נקודות אחרי מהפך שקבע בסיום 1:2 לזכות הקבוצה מעיר הנמל. בסיום הגיבו שני המאמנים אל הנעשה על כר הדשא. 

מאמן מ.ס אשדוד חיים סילבס סיכם את ההתמודדות: ״בעשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה היינו לא טובים ונענשנו. מהעיניים שלי נראה לי שהניצחון שלנו היה מוצדק. אני חושב שכולם עושים לילות כימים להכין את הקבוצה, כולם רוצים שתהיה לנו קבוצה טובה, אנחנו כבר עכשיו חושבים על המשחק הבא״. 

מנגד מאמן הפועל ירושלים זיו אריה התחיל ודיבר על המצב במדינה ובפרט על המלחמה בעזה: ״העובדה שהליגה נפתחת והחטופים עדיין לא חזרו, זה לא פשוט בכלל. היינו השבוע באירוע של הירש גולדברג פולין ז”ל, אני לא מקבל החלטות אבל הכיוון שהולכים אליו שהחטופים הולכים למות שם, אין לזה תוחלת״.

חיים סילבס (רועי כפיר)חיים סילבס (רועי כפיר)

בענייני כדורגל אמר המאמן: ״אני לא יודע איך הפסדנו את המשחק הזה, היינו רכים ופחות טובים בתחילת המשחק, אבל המומנטום השתנה וכבשנו. מחצית שנייה קיבלנו שני גולים שאני לא יודע איך לנתח אותם, גולים מכלום״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */