יום ראשון, 24.08.2025 שעה 00:01
ליגה איטלקית 25-26
30-21נאפולי1
31-21קרמונזה2
30-11רומא3
10-01גנואה4
10-01לצ'ה5
00-00אינטר6
00-00אטאלנטה7
00-00יובנטוס8
00-00פיורנטינה9
00-00לאציו10
00-00קומו11
00-00טורינו12
00-00אודינזה13
00-00ורונה14
00-00קליארי15
00-00פארמה16
00-00פיזה17
02-11מילאן18
01-01בולוניה19
02-01ססואולו20

הפתעה בפתיחה: מילאן נכנעה 2:1 לקרמונזה

הרוסונרי, עם מודריץ' בהרכב ואלגרי על הקווים, פתחו עם אכזבה גדולה מול העולה החדשה, שער ניצחון אדיר לבונאצולי בחצי מספרת. 0:1 לרומא על בולוניה

|
לוקה מודריץ' מאוכזב (רויטרס)
לוקה מודריץ' מאוכזב (רויטרס)

המחזור הראשון בליגה האיטלקית נמשך הערב (שבת) כאשר מילאן, שעברה לא מעט שינויים בקיץ האחרון, עם לוקה מודריץ’ בהרכב ומסימיליאנו אלגרי על הקווים כמאמן הקבוצה, נחלה הפסד מאכזב 2:1 מול העולה החדשה, קרמונזה. המשחק שודר בערוץ ONE2. 

לא כך קיוותה לפתוח את העונה מילאן. בדקה ה-28, פדריקו בסקירוטו העלה את האורחת ליתרון, לפני לסרנישטה פאבלוביץ’ השווה בתוספת הזמן שלה המחצית הראשונה הודות לבישול של הרכש פרוויס אסטופיניאן. אבל השער הגדול של המשחק הגיע בדקה ה-61. 

אז, הגבהה מצד שמאל של ג’וזפה פצלה מצאה במרכז הרחבה את פדריקו בונאצולי, החלוץ התעופף לחצי מספרת מדהימה וירה כדור שננעץ ברשת של מייק מניאן. קרמונזה של דוידה ניקולה, שסיימה רביעית את העונה שעברה בסרייה ב’ ועלתה דרך הפלייאוף, שיחקה ללא רגשי נחיתות ורושמת ניצחון סנסציוני בסן סירו. מילאן תקווה להתאושש במחזור הבא במשחק חוץ לא פשוט מול לצ’ה בו תנסה לרשום נקודות ראשונות. 

רומא – בולוניה 0:1

עם ג’אן פיירו גספריני על הקווים, רומא פתחה את העונה עם ציפיות גדולות ולמרות משחק לא גדול, עשתה את העבודה. שער של ווסלי פראנסה, הרכש הברזילאי מפלמנגו בדקה ה-53, עשה את ההבדל עבור הקבוצה מעיר הנצח, שהייתה מסוכנת יותר והייתה ראויה לניצחון מול מחזיקת הגביע. 

