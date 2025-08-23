יום ראשון, 24.08.2025 שעה 00:54
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

על רקע המחאות: ג'ובאני רוסו תומך ביעקב שחר

בצל התנגדות הקהל והרצון שבעלי מכבי חיפה יפנה את מקומו, שחקן העבר של הקבוצה פרסם בסטורי שלו: "אתה הגיבור שלי, אף אחד לא מבין בכדורגל כמוך"

|
ג'ובאני רוסו ויעקב שחר (אחר)
ג'ובאני רוסו ויעקב שחר (אחר)

שני צדדים למטבע במשחקה של מכבי חיפה הערב (שבת), בו הביסה 0:4 את בני ריינה. מצד אחד, הירוקים פתחו את העונה עם ניצחון חשוב שגרם לשמחה, אך עם זאת, המחאות בתחילת המשחק, בו ארגוני האוהדים קראו לבעלי הקבוצה, יעקב שחר, “לשחרר את המועדון”.

מי שתמך בבעלים הוא לא אחר משחקן העבר של הקבוצה ואחד האנשים המזוהים ביותר עם הצבע הירוק, ג’ובאני רוסו, כשלאחר המשחק פרסם בסטורי שלו: “הנשיא, אתה הגיבור שלי. אף אחד לא מבין כדורגל כמוך. אם לא אתה… אין ג’ובאני, אין יעקובו, אין בניון, אין שרי, אין ז’וטאואטס, אין פראלייה. יאללה מכבי”.

כזכור, המחאה התגברה בעקבות הראיון של שחר לאתר הפולני בו התראיין לאחר המשחק מול ראקוב, זכר לשלט אותו האוהדים בירוק הניפו, כשבסוף השבוע האחרון, התראיין הנשיא לאתר הרשמי של המועדון, דבר שלווה בביקורת נוספת מצד הארגונים. כעת, לראשונה, שחקן ששיחק תחתיו יוצא להגנתו, במה שאולי יפתח את הדלת לאחרים.

הסטורי של גהסטורי של ג'ובאני רוסו (אינסטגרם)
