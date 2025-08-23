על רקע המחאות: ג'ובאני רוסו תומך ביעקב שחר

שני צדדים למטבע במשחקה של מכבי חיפה הערב (שבת), בו הביסה 0:4 את בני ריינה. מצד אחד, הירוקים פתחו את העונה עם ניצחון חשוב שגרם לשמחה, אך עם זאת, המחאות בתחילת המשחק, בו ארגוני האוהדים קראו לבעלי הקבוצה, יעקב שחר, “לשחרר את המועדון”.

מי שתמך בבעלים הוא לא אחר משחקן העבר של הקבוצה ואחד האנשים המזוהים ביותר עם הצבע הירוק, ג’ובאני רוסו, כשלאחר המשחק פרסם בסטורי שלו: “הנשיא, אתה הגיבור שלי. אף אחד לא מבין כדורגל כמוך. אם לא אתה… אין ג’ובאני, אין יעקובו, אין בניון, אין שרי, אין ז’וטאואטס, אין פראלייה. יאללה מכבי”.

כזכור, המחאה התגברה בעקבות הראיון של שחר לאתר הפולני בו התראיין לאחר המשחק מול ראקוב, זכר לשלט אותו האוהדים בירוק הניפו, כשבסוף השבוע האחרון, התראיין הנשיא לאתר הרשמי של המועדון, דבר שלווה בביקורת נוספת מצד הארגונים. כעת, לראשונה, שחקן ששיחק תחתיו יוצא להגנתו, במה שאולי יפתח את הדלת לאחרים.