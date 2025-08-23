נערים א': מכבי ת"א בטופ, האלופה הפסידה בכרמל

אחר הצהריים היום (שבת) החלו להם משחקי המחזור השני בליגת נערים א' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2009. מכבי תל אביב שמרה על רשת נקייה ועל המקום הראשון לאחר 0:3 קליל על מ.כ נהלל יזרעאל. הפועל באר שבע התאוששה מההפסד 7:0 בשבוע שעבר וניצחה 0:1 את העולה החדשה, בני סכנין. הפועל רעננה רשמה 0:2 על הפועל ירושלים, 0:0 בין הפועל חדרה להפועל פתח תקווה. במשחקים שסגרו את משחקי השבת הושגו הכרעות דרמטיות: מכבי חיפה ניצחה 2:3 את מכבי פתח תקווה, בית"ר טוברוק נתניה ניצחה 0:1 את הפועל כפר סבא.

הפועל רעננה – הפועל ירושלים 0:2

אלירן מזרחי ושחקניו הצעירים משאירים הנקודות בבית ומשיגים נקודה רביעית בשני מחזורי ליגה. שערים של נועם שקולניק ויואב איזנברג הכריעו. החבר'ה של עודד ברנע נוחתים אל הקרקע, כלשאחר ניצחון בשבוע שעבר, רושמים היום הפסד ליגה ראשון לעונה. זה לא אומר דבר מבחינתם, הרי שלשתי הקבוצות עונה מלאה בכל טוב.

הפועל רעננה נערים א (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – בני סכנין 0:1

האדומים מבירת הנגב התאספו לכדי יחידה אחת, למדו מטעויותיהם מהשבוע שעבר והשאירו הפעם את הנקודות בבית מול מי שזהו משחקה הראשון לעונה הנוכחית. המחליף ינון גואטה העניק את שער הניצחון בדקה ה-83 להתמודדות. שחקניו של אורי אזולאי חוזרים לנשום, בוודאי אחרי ההפסד הצורם מהשבוע שעבר. לסכנין וסאמר מיעארי הרבה עבודה העונה. פשוט, זה לא יהיה.

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי תל אביב 3:0

לא כוחות. שחקניו של ארז בלפר לא התקשו במיוחד מול העולה החדשה שרושמת הפסד שני ברציפות. לאחר תשע דקות משחק, איתמר עמית רשם 0:1 לתל אביבים במגרש הלא פשוט בנהלל. בן דג'אני ומלאקו בירלי הוסיפו וקבעו את תוצאת המשחק. שער ראשון לאיתמר מאז 21/04/2024. מלאקו ממשיך לחורר רשותות, כשבעונה החולפת סיים עם 12 שערי ליגה.

בן דג'אני (יונתן גינזבורג)

הפועל חדרה – הפועל פתח תקוה 0:0

ללא הכרעה. הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות במשחק די שקול, כשלכאן ולכאן הזדמנויות שלא הניבו פרי. הפועל פתח תקוה עם ארבע נקודות כשטרם ספגה ולו שער אחד העונה. חדרה עם נקודה אחת בלבד כשמאזן שעריה עומד על 5:0 (מאזן שלילי). לזכותה ייאמר כי התאוששה מההפסד 5:0 בשבוע שעבר להפועל ירושלים.

מכבי חיפה - מכבי פתח תקוה 2:3

אלופת השנתון, מכבי פתח תקוה, נקלעה לפיגור מוקדם במשחק מול הקבוצה מהכרמל, ביצעה קאמבק, אך לרוע מזלה - שער עצמי שספגה בדקה ה-90 הנחיל לה הפסד ראשון. למכבי חיפה, המודרכת ע"י אורן קריספין, זהו ניצחון שני ביתי ברציפות לאחר הניצחון 0:3 על עירוני קריית שמונה.

מכבי חיפה הייתה עדיפה במחצית הראשונה וביטאה זאת עם יתרון 0:2, שהושג בזכות שערים שכבשו: אדם גרימברג (23) ויגל תרשיש (29) - שכבשו גם במשחק מול קרית שמונה. במחצית השנייה חלה התעוררות בשורות האורחת, שבתוך שתי דקות מחקה את היתרון החיפאי: איתי כרם עם (55) עם שער ראשון העונה ותמיר בר (57) - שכבש צמד בניצחון 0:7 על הפועל באר שבע, חתומים על הבקעת השערים. בדקה ה-90 שער עצמי שכבשה מכבי פתח תקוה העניק לירוקים ניצחון 2:3, ששלח את האורחת לביתה בידיים ריקות.

מכבי חיפה נערים א' חוגגים (יונתן גינזבורג)

הפועל כפר סבא - בית"ר טוברוק נתניה 1:0

שתיים משלוש היורדות מליגת העל של שנתון נערים ב', נפגשו במשחק המאוחר של היום למשחק במסגרת המחזור השני של העונה. כפר סבא, ששמטה יתרון של שני שערים ונאלצה להסתפק בנקודה מהמשחק מול הפועל רעננה, קיוותה לזכות בניצחון ראשון על חשבונה של היריבה מעיר היהלומים, לה היה זה משחק ראשון העונה, בשל דחיית המשחק מול בני סכנין.

90 דקות ללא שערים נתנו את התחושה, שהמשחק יסתיים ללא שערים, אך אז הגיע שער דרמטי שכבש עיוד אורגד האורח, שהעניק לקבוצתו ניצחון 0:1 מתוק.

בית"ר טוברוק נערים א' (אירנה ליטנסקי)

המחזור יושלם בשלושת הימים הקרובים במשחקים הבאים: הפועל תל אביב – מכבי נתניה (ראשון, תל אביב וולפסון 2, 18:00), בני יהודה ת"א – עירוני קריית שמונה (שני, תל אביב שכונת התקווה סינתטי 2, 19:00), בית"ר ירושלים – מ.ס אשדוד (שלישי, ירושלים בית וגן 1 תחתון, 20:00).