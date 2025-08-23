יצאנו לדרך: ערב פתיחת ליגת העל מעדשת המצלמה

חיכינו לזה זמן רב, קיבלנו מנות טעימה במשחקי גביע הטוטו, אך הערב (שבת), הדבר האמיתי החל כשליגת העל פתחה את העונה וחזרה עם מספר משחקים שסיפקו אירועים ורגעים גדולים, שנתפסו בעדשות של מצלמות ONE במגרשים השונים.

נפתח עם המחווה לחטופים בטדי של שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

מחאת אוהדי מכבי חיפה לפני שריקת הפתיחה כנגד הנהלת המועדון (פרטי)

חולצות האוהדים עם המחאה לנשיא המועדון יעקב שחר (עמרי שטיין)

יעקב שחר. הגיע למשחק של קבוצתו על רקע המחאות (עמרי שטיין)

התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב. ליגת העל התגעגעה אליהם (רדאד ג'בארה)

אוהדי הפועל תל אביב סיפקו הצגה ביציעים (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה מנציחה את האוהדים שנרצחו ב-7.10 (עמרי שטיין)

יוני קלז מצביע אל הנקודה הלבנה כנגד הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

רועי גורדנה ניסה לכבוש את הפנדל (אורן בן חקון)

אבל נדב זמיר דאג להדוף את הבעיטה של רועי גורדנה (אורן בן חקון)

סטניסלב בילנקי ולארי אנגולו במאבק על כדור גובה (חג'אג' רחאל)

אנדרו אידוקו כבש ראשון (אורן בן חקון)

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

ג'ורג'ה יובאנוביץ' בטירוף אחרי שער הבכורה בירוק (עמרי שטיין)

שחקני מכבי חיפה מברכים את ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

פרננד מאיימבו ושי בן דוד מתעמתים (רדאד ג'בארה)

ניב אלטמן קולט כדור (חג'אג' רחאל)

השער של יוג'ין אנסה (אורן בן חקון)

שחקני מ.ס אשדוד חוגגים (אורן בן חקון)

ג'וניור פיוס מכשיל את איתן אזולאי (עמרי שטיין)

דולב חזיזה ואיתן אזולאי חוגגים (עמרי שטיין)

מוחמד אבו רומי חוגג נגד הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

שחקני הפועל תל אביב חוגגים את החזרה המהירה למשחק (רדאד ג'בארה)

דניאל דאפה כובש (רדאד ג'בארה)

דניאל דאפה חוגג עם החברים (רדאד ג'בארה)

שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)

סטניסלב בילנקי חוגג עם פיטר מייקל את השער של טבריה (חג'אג' רחאל)

איליי טמם חוגג מהפך באשדוד (אורן בן חקון)

סתיו טוריאל ודניאל דאפה חוגגים. שני הכובשים במשחק החזרה של הפועל (רדאד ג'בארה)

שחקני מכבי חיפה חוגגים עם טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)

מתיאס נהואל כובש (עמרי שטיין)

מתיאס נהואל בוכה מאושר (עמרי שטיין)