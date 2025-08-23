יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

שי ברדה: לא היה פנדל, זו המצאה. קל לתת להם

מאמן קריית שמונה היה עצבני לאחר ההפסד להפועל תל אביב: "תפיסה? ממש לא. אם זה פנדל צריך להישרק בכל משחק 10 פנדלים. הפנדל שינה את המומנטום"

|
שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)
שי ברדה בטירוף על הקווים (רדאד ג'בארה)

עירוני קריית שמונה כבר הובילה הערב (שבת) מול הפועל תל אביב, אך לאחר שספגה פנדל שעורר סערה נכנעה 2:1 בסיום ויצאה ללא נקודות במחזור הפתיחה.

שי ברדה מאמן קריית שמונה פתח את דבריו בלי מעצורים: “לא היה פה פנדל, זו המצאה, ראיתי את זה שוב וזה עצר לנו מומנטום נפלא. זה קל לתת להם. אני לא אוהב להתבכיין, אבל ראיתי את זה עכשיו בפעם הרביעית, לא היה ולא נברא. זה מבאס, פנדל אחד שהחזיר את הפועל תל אביב למשחק. תפיסה? ממש לא. אם זה פנדל צריך להישרק במשחק 10 פנדלים. אני מעולם לא מדבר על שופטים בשום קבוצה שאימנתי. קריית שמונה שיחקה כדורגל מצוין היום”.

לגבי שינוי המומנטום שנוצר: “זה שינה את המשחק, חד משמעתית. יכול להיות שאצטער אחר כך על הדברים שאני אומר, אבל ראיתי את זה 4 פעמים. אני גאה בקבוצה הזו, לא היינו נחמדים היום, לחצנו על כל המגרש. עד הסוף כן ניסינו ללחוץ והגענו למצבים. כשאני פחות טוב אני יודע, אין לי מה לומר לשחקנים”.

“אנחנו בימים הקרובים נצרף כנף זר. אני גאה בקבוצה הזו, נהיה קבוצה מצוינת. זה מעצבן אותי, סגרנו את הפועל תל אביב מצוין עד הפנדל. אבל יש חומר מצוין לעבוד בקריית שמונה, אני אופטימי. מגיעה מילה טובה להנהלה על שהכשירו את המגרש הביתי שלנו שהיה במצב זוועה”.

