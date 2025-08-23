אחד, האם מכבי חיפה הייתה מופקרת הערב (שבת) ב-0:4 על בני ריינה? אני שואל ועונה, לא ולא. בשום פנים ואופן. שאלה שנייה, האם עשו על מכבי חיפה מעברים היום? אפילו לא אחד. שאלה שלישית, האם מכבי חיפה עשתה דברים כשהכדור היה אצל היריב? כן, בגדול ובלי הפסקה, עם חיפויים וגיבויים ועמידה נכונה במגרש. בעמדות המוצא כשהכדור עבר לריינה, היא לא נתנה לה אפשרות להגיע לשום מצב כל המשחק. וזה הסיפור של מכבי חיפה הערב.

פלורס ניהל את המשחק בצורה מצוינת, בלי רעש וצלצולים, בצניעות. הוא ידע מה הוא רוצה מהשחקנים והם ידעו מה הוא רוצה מהם. הם תיפקדו בצורה נפלאה כל המשחק, גם בשיטה של שלושה בלמים כשהוא הכניס את שון גולדברג לעמדת הבלם לצד ליסב עיסאת. מבחינת פלורס, זו טבילת אש ראשונה בסמי עופר ומגיע לו ציון גבוה על ניהול המשחק. ראינו את החילופים, את שינוי השיטה ואיך השחקנים מאמינים בו, אז מבחינה התקפית, הכל בא על מקומו בשלום, כולל יציאה מצוינת של המגן הימני יילה בטאי בגול הראשון.

איתן אזולאי, שלא היה לו משחק טוב עד הדקה ה-40, עד שהוא בישל שער נפלא לג’ורג’ה יובאנוביץ’ ומשם הכדור היה ברשת. הוא נתן לחלוץ בוסט גדול, והאחרון רץ בטירוף וקיבל יותר ביטחון. כמובן שכל הקבוצה הייתה מלוכדת, רצה, הייתה אגרסיבית, צפופה ולא נתנה לריינה שום צ’אנס לשום דבר. בוא לא נשכח שבגביע הטוטו ריינה עשתה 6 התקפות מעבר וכך כבשה שני שערים. היום לא ראינו את מוחמד שכר, כמעט ולא ראינו את אנטוניו ספר. ריינה הייתה קבוצה עם בגדים כחולים שניסתה לעשות דברים בהתקפה, אבל כלום ושום דבר.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

כשהכדור היה אצל הירוקים הם עשו דברים נהדרים, ראינו צ’יפים וקרנות, הקבוצה שיחקה בלי יצירתיות ושחקנים גדולים ובלי כלים של כוכבים, אבל עם משמעת עצמית גדולה שזה תרם ביותר. כולם זלזלו ולכלכו, פרשנים ואוהדים, אבל הנה מכבי חיפה בסמי עופר לעיני 23 אלף צופים, עשתה את העבודה בצורה מצוינת. אי אפשר לסתום את הגולל עליה ואם יעקב שחר יביא 2-3 שחקנים התקפיים, היא יכולה להגיע למקומות שאף אחד לא האמין.

הגנתית חיפה לא צריכה שחקנים, הרביעייה האחורית מצוינת וגם השוער. הבלמים טובים, מוסרים מהר ולא מחפשים להסתבך. ריינה לא הגיעה למצב אחד, וזה אומר הכל על משחק ההגנה האישי והקבוצתי. בטאי שיחק לפי עקרונות המגן לפיהן הוא יצא כשיש לו שטח, הוא גם סחט פאול שבא ממנו הגול. אזולאי עם הכדור טוב, ובלעדיו מצוין, עם פנדל עליו ושני בישולים. אי אפשר לבוא בטענות לקישור. גם גוני נאור עשה את העבודה המצוינת בשקט מופתי, הולך על בטוח וכמובן גם עלי מוחמד שהיה ענק בתפקיד המקורי שלו כ-8, הוא הוכיח שבכל פעם משם הוא ייתן את העזרה לקשר האחורי. ברגע שיש לך כל כך הרבה שחקנים שעושים את העבודה כשהכדור אצל היריבה, עם רצון גדול ולב גדול, כאגרוף אחד, יהיה קשה נגד מכבי חיפה, למרות שהיא לא נוצצת ואפשר להגיד שהיא ללא כוכבים.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

הטקטיקה מצמצמת פערי איכות. מסתבר שלמאמן יש כדורגל, במיוחד טקטי. המשחק הבא יהיה בטדי מול בית”ר ירושלים, לדעתי הקבוצה הטובה בישראל שגם תיקח אליפות. זה משחק שתפור על הסגנון של חיפה, שצריכה לא לתת לבית”ר את הכדור ברגל שלה. אם הירוקים יתנו לירושלמים לשחק ולא יהיו קרובים ואגרסיביים, המצב שלהם יהיה קשה מאוד. לכן אני מאמין באמונה שלמה שמכבי חיפה יכולה לעשות תוצאה טובה מול בית”ר, והיא יכולה גם לנצח שם בטדי. לצד כל אלה, במכבי חיפה, כשאתה רואה גם בחוד את טריבנטה סטיוארט ואת נהאול, שנכנס כרוח סערה להוכיח לכולם, השמיים הם הגבול.