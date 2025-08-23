יום שבת, 23.08.2025 שעה 23:29
כדורגל ישראלי
עוד טורים של איציק אהרונוביץ
אם שחר לא יתעורר, מכבי חיפה תלך לעשור שחור15/08/2025 | 87 תגובות
מעל כולם דייגו פלורס, שכל כך נטו לזלזל בו08/08/2025 | 85 תגובות
עוד 2 שחקנים, וחיפה יכולה לעשות דברים גדולים31/07/2025 | 105 תגובות
מכבי חיפה משחקת בשיטה שקופה ללא חידוש24/07/2025 | 69 תגובות
טורי דעה נוספים
מכבי ת"א שיחקה כדורגל עם נשמה ושמחת חיים
אבי נמני
21/08/2025 | 16 תגובות
אם שחר לא יתעורר, מכבי חיפה תלך לעשור שחור
איציק אהרונוביץ
15/08/2025 | 87 תגובות
עם 2-3 חיזוקים בית"ר יכולה לרוץ לאליפות
עמית בן שושן
14/08/2025 | 18 תגובות
מכבי השיגה את המטרה ביכולת בינונית
אבי נמני
14/08/2025 | 12 תגובות
איציק אהרונוביץ

השחקנים מאמינים בפלורס, מכבי חיפה תוכל לנצח בטדי

איציק אהרונוביץ בטור ל-ONE: למאמן מגיע ציון גבוה על ניהול משחק בצניעות. הירוקים לא נוצצים, אך הטקטיקה מצמצמת פערי איכות ואפשר לגבור על בית"ר

אחד, האם מכבי חיפה הייתה מופקרת הערב (שבת) ב-0:4 על בני ריינה? אני שואל ועונה, לא ולא. בשום פנים ואופן. שאלה שנייה, האם עשו על מכבי חיפה מעברים היום? אפילו לא אחד. שאלה שלישית, האם מכבי חיפה עשתה דברים כשהכדור היה אצל היריב? כן, בגדול ובלי הפסקה, עם חיפויים וגיבויים ועמידה נכונה במגרש. בעמדות המוצא כשהכדור עבר לריינה, היא לא נתנה לה אפשרות להגיע לשום מצב כל המשחק. וזה הסיפור של מכבי חיפה הערב.

פלורס ניהל את המשחק בצורה מצוינת, בלי רעש וצלצולים, בצניעות. הוא ידע מה הוא רוצה מהשחקנים והם ידעו מה הוא רוצה מהם. הם תיפקדו בצורה נפלאה כל המשחק, גם בשיטה של שלושה בלמים כשהוא הכניס את שון גולדברג לעמדת הבלם לצד ליסב עיסאת. מבחינת פלורס, זו טבילת אש ראשונה בסמי עופר ומגיע לו ציון גבוה על ניהול המשחק. ראינו את החילופים, את שינוי השיטה ואיך השחקנים מאמינים בו, אז מבחינה התקפית, הכל בא על מקומו בשלום, כולל יציאה מצוינת של המגן הימני יילה בטאי בגול הראשון.

איתן אזולאי, שלא היה לו משחק טוב עד הדקה ה-40, עד שהוא בישל שער נפלא לג’ורג’ה יובאנוביץ’ ומשם הכדור היה ברשת. הוא נתן לחלוץ בוסט גדול, והאחרון רץ בטירוף וקיבל יותר ביטחון. כמובן שכל הקבוצה הייתה מלוכדת, רצה, הייתה אגרסיבית, צפופה ולא נתנה לריינה שום צ’אנס לשום דבר. בוא לא נשכח שבגביע הטוטו ריינה עשתה 6 התקפות מעבר וכך כבשה שני שערים. היום לא ראינו את מוחמד שכר, כמעט ולא ראינו את אנטוניו ספר. ריינה הייתה קבוצה עם בגדים כחולים שניסתה לעשות דברים בהתקפה, אבל כלום ושום דבר.

דייגו פלורס (עמרי שטיין)דייגו פלורס (עמרי שטיין)

כשהכדור היה אצל הירוקים הם עשו דברים נהדרים, ראינו צ’יפים וקרנות, הקבוצה שיחקה בלי יצירתיות ושחקנים גדולים ובלי כלים של כוכבים, אבל עם משמעת עצמית גדולה שזה תרם ביותר. כולם זלזלו ולכלכו, פרשנים ואוהדים, אבל הנה מכבי חיפה בסמי עופר לעיני 23 אלף צופים, עשתה את העבודה בצורה מצוינת. אי אפשר לסתום את הגולל עליה ואם יעקב שחר יביא 2-3 שחקנים התקפיים, היא יכולה להגיע למקומות שאף אחד לא האמין.

הגנתית חיפה לא צריכה שחקנים, הרביעייה האחורית מצוינת וגם השוער. הבלמים טובים, מוסרים מהר ולא מחפשים להסתבך. ריינה לא הגיעה למצב אחד, וזה אומר הכל על משחק ההגנה האישי והקבוצתי. בטאי שיחק לפי עקרונות המגן לפיהן הוא יצא כשיש לו שטח, הוא גם סחט פאול שבא ממנו הגול. אזולאי עם הכדור טוב, ובלעדיו מצוין, עם פנדל עליו ושני בישולים. אי אפשר לבוא בטענות לקישור. גם גוני נאור עשה את העבודה המצוינת בשקט מופתי, הולך על בטוח וכמובן גם עלי מוחמד שהיה ענק בתפקיד המקורי שלו כ-8, הוא הוכיח שבכל פעם משם הוא ייתן את העזרה לקשר האחורי. ברגע שיש לך כל כך הרבה שחקנים שעושים את העבודה כשהכדור אצל היריבה, עם רצון גדול ולב גדול, כאגרוף אחד, יהיה קשה נגד מכבי חיפה, למרות שהיא לא נוצצת ואפשר להגיד שהיא ללא כוכבים.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

הטקטיקה מצמצמת פערי איכות. מסתבר שלמאמן יש כדורגל, במיוחד טקטי. המשחק הבא יהיה בטדי מול בית”ר ירושלים, לדעתי הקבוצה הטובה בישראל שגם תיקח אליפות. זה משחק שתפור על הסגנון של חיפה, שצריכה לא לתת לבית”ר את הכדור ברגל שלה. אם הירוקים יתנו לירושלמים לשחק ולא יהיו קרובים ואגרסיביים, המצב שלהם יהיה קשה מאוד. לכן אני מאמין באמונה שלמה שמכבי חיפה יכולה לעשות תוצאה טובה מול בית”ר, והיא יכולה גם לנצח שם בטדי. לצד כל אלה, במכבי חיפה, כשאתה רואה גם בחוד את טריבנטה סטיוארט ואת נהאול, שנכנס כרוח סערה להוכיח לכולם, השמיים הם הגבול.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP