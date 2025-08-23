פלורס: חיזוק? אולי במשחק הבא יהיו לנו חדשות

מכבי חיפה פתחה את העונה שלה בליגת העל הערב (שבת) עם הצגה בסמי עופר. הירוקים סיימו עם 0:4 נהדר מול בני ריינה, והשיגו שלוש נקודות ראשונות לעונה.

לאחר המשחק, מאמן הקבוצה דייגו פלורס אמר: “התחושה מדהימה. מהדקה הראשונה ניסינו לשלוט במשחק ועשינו את זה. אחרי שמצאנו את השער הראשון, היה לנו חשוב לעלות למחצית השנייה ולמצוא את הרשת שוב כדי לשלוט במשחק.

“הלחץ הוא כמו בכל קבוצה גדולה. במשחק הקודם מולם חזרנו מאירופה, אז השתמשנו בשחקנים אחרים. כמובן שעכשיו השתמשנו בשחקנים ששיחקו באירופה, עם כמה שינויים”.

מתיאס נהואל בוכה מאושר (עמרי שטיין)

על הכובשים: “אני חושב שהמשחק האחרון של מתיאס נהואל היה חשוב מאוד, כי הוא לא שיחק שמונה חודשים, והיום שוב היו לו 30 דקות טובות. אני שמח עבור סטיוארט ויובאנוביץ’. איתן הבין מה הוא אמור לעשות העונה והוא עושה זאת בצורה מופלאה.

“אני יודע איזה שחקנים יש לי, אנחנו חייבים לשחק יותר ולהתאמן יותר. כמו שאמרתי בעבר, היו המון שינויים, אבל אני מאמין שאנחנו בדרך הנכונה. אנחנו עובדים על חיזוק, אז במשחק הבא אולי יהיו לנו חדשות”.

קפטן מכבי חיפה, דולב חזיזה, דיבר: “במצב במועדון כמו שלנו, כל משחק הוא חשוב. אנחנו יודעים שבתחילת עונה, בטח בסמי עופר, חשוב להתחיל עם ניצחון. כל משחק פה יש לחץ, אבל תמיד כיף להתחיל ברגל ימין. ידענו שאנחנו באים למשחק מול קבוצה שניצחה אותנו. עשינו משחק טוב, ככה שאני מאוד שמח”.

דולב חזיזה חוגג (עמרי שטיין)

על התמיכה בשאר השחקנים: “נהואל ואני בקשר טוב, הוא החבר הכי טוב שלי בקבוצה. אנחנו יכולים לתקשר עם העיניים. הוא עבר תקופה מאוד קשה, מי כמוני יודע מה זה. הוא גם נמצא בארץ זרה, ככה שהיה לי חשוב שהוא ייכנס לעניינים, שמחתי מהגול שלו יותר ממה שאני הבקעתי. גם יובאנוביץ’, שחקן חדש אצלנו בקבוצה, לא פשוט להיכנס ככה בטח אחרי שלא הלך לו באירופה.

“כמו שאמרתי, הרבה שחקנים העלו את הרמה, איתן יכול היה לעמוד במקומי באותו מצב. ראינו הרבה דברים חיוביים, היו כמה דברים שאנחנו צריכים להיות בהם יותר מדויקים, אנחנו רק בתחילת העונה ואנחנו לא מסתנוורים מהמשחק הזה”.

על החיזוק הצפוי: “זו עונה שביעית שלי במועדון וכבר בעונה הראשונה שלי שמעתי שזה לא משנה מי משחק, במכבי חיפה אתה רוצה לנצח כל משחק ולזכות בתארים. אז נכון, אי אפשר כל הזמן, אבל התוצאה הערב מחזקת את כל השחקנים ואנחו שואפים הכי גבוה, זה המועדון ואני מקווה מאוד שנוכל לעשות את זה”.

גם מאמן הקבוצה המפסידה, סלובודאן דראפיץ’, התייחס למשחק: “באנו עם הרבה ביטחון, ידענו שיהיה משחק אחר לגמרי, ויש פה שחקנים שלא יודעים מה זו אווירה מול מכבי חיפה. לא מרוצה מאיך ששיחקנו, היינו צריכים להיות קצת יותר אמיצים, אבל קיבלנו כאפה ואנחנו צריכים להתאושש. צריכים חיזוק, זו לא קבוצה של ריינה שצריכה להמשיך הלאה ולשחק בליגת העל ללא חיזוקים.

סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)

“אנחנו צריכים להסתכל על המשחק הבא מול הפועל תל אביב, הכל יכול להתהפך. כעסתי מאוד על צורת המשחק, נתנו יותר מדי כבוד אחרי שניצחנו 0:2 בגביע הטוטו. ראינו שמכבי חיפה בלי ביטחון, אבל עזרנו להם לחזור חזרה למשחק.

על החיזוק: “אנחנו צריכים להביא עוד חלוץ וקיצוני, צריכים להסתכל גם על חיזוק ישראלי. לא קל להביא היום זרים למדינה שלנו, אבל אני מקווה מאוד שכמה שיותר מהר נקבל את החיזוק כדי שהקבוצה הזו תהיה טובה”.

על המשחק הבא: “כל משחק הוא קשה, ככה שאנחנו צריכים להתכונן לכל משחק כמו שצריך. הפועל תל אביב קבוצה צעירה וטובה, ככה שאנחנו צריכים להיות זהירים ולשחק כדי להביא את הניצחון.