יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:52
ליגת העל Winner 25-26
30-41מכבי חיפה1
31-21הפועל ת"א2
31-21מ.ס אשדוד3
30-11עירוני טבריה4
00-00בית"ר ירושלים5
00-00בני סכנין6
00-00הפועל ב"ש7
00-00הפועל פ"ת8
00-00מכבי ת"א9
00-00מכבי נתניה10
02-11עירוני ק"ש11
02-11הפועל ירושלים12
01-01הפועל חיפה13
04-01מכבי בני ריינה14

"בליגת העל אין משחקים קלים, יש הרבה עבודה"

מאמן הפועל תל אביב אליניב ברדה אחרי ה-1:2 מול ק"ש: "הדחיפה של הקהל נתנה לשחקנים כוח על. בנינו את הסגל כי ידענו שבליגה לא מספיקים 11 שחקנים"

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב עוד הספיקה להיקלע לפיגור, אך לבסוף מחזור הפתיחה שלה הערב (שבת) עבר בצורה טובה עם מהפך וניצחון 1:2 מול עירוני קריית שמונה.

לאחר המשחק, המאמן אליניב ברדה אמר: “קריית שמונה הייתה יותר טובה מאיתנו בחצי הראשון, בחצי השני כשהשתחררנו טיפה נראינו כמו שרציתי שנראה. זו ליגת העל, אלו המשחקים שמצפים לנו ואין משחקים קלים בליגת העל. צריך לתת את הדם, היום השחקנים עשו את זה והמחליפים השפיעו על המשחק. לפתוח עונה בניצחון זה תמיד טוב, יש הרבה עבודה”.

על הסגל הרחב: “בנינו את הסגל כמו שבנינו כי אנחנו יודעים שבליגת העל לא מספיקים 11 שחקנים, לפעמים החילוף יהיה הכי חשוב. אנחנו שמחים שיש תחרות בסגל, זה גורם לשחקנים להתעלות על עצמם בכל משחק. שמח שהראינו אופי”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד גשחקני הפועל תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

על כך שעברו שלוש שנים מאז שהפועל ביצעה מהפך וניצחה בליגת העל: “אתם ראיתם מה היה עם הקהל, הדחיפה הזו, זה משהו שהשחקנים מרגישים בוורידים שלהם. זה נותן להם כוחות על. שמח שהמשכנו לדחוף עד הסוף”.

בנוגע לפנדל של דאפה: “הוא הבועט שלנו, זה הוחלט מראש שאם יש פנדל הוא זה שיבעט. זה הכל”.

דניאל דאפה כובש (רדאד גדניאל דאפה כובש (רדאד ג'בארה)

סתיו טוריאל הוסיף: “אני מאושר ורוצה לומר תודה לקהל, מה שהוא עשה לא מובן מאליו. אני שמח שנכנסנו, עשינו את העבודה והצלחנו לעזור לקבוצה. זה השתלם לנו”.

לגבי כשירותו: “היה לי איזה משהו שבוע שעבר, ברוך השם אני כשיר לחלוטין. שמח שנכנסתי ועזרתי לניצחון. האם אפתח? החלטה של המאמן וזהו”.

