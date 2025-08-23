יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:50
הכניסה, הנגישות והמזנון: זה המצב בבלומפילד

דו"ח המבקר של ONE מגיע לאצטדיון בתל אביב-יפו: התור בקופות והעומס בשערים, חניות הנכים ואי הנוחות בסביבת האזור, המסכים וכמה יעלה לכם האוכל?

|
אצטדיון בלומפילד (חגי מיכאלי)
אצטדיון בלומפילד (חגי מיכאלי)

דו”ח המבקר של ONE יסקור במגוון נושאים את כלל מתקני הכדורגל בארץ, והערב (שבת) לצד מחזור הפתיחה של ליגת העל בעונת 2025/26 והמשחק של הפועל תל אביב מול עירוני קריית שמונה, אנו מביאים אליכם את המסקנות באשר לאצטדיון בלומפילד שבתל אביב-יפו.

חנייה

מאוד לא נוח, בעיה קבועה. סביב בלומפילד אין חניה גדולה צמודה. האופציות הן בעיקר לאורך הרחובות הסמוכים או בחניוני בתשלום, אך חלקם שמורים לבעלי חניה ולא נתונים לכניסה של אחרים.

נגישות

אין מספיק חניה מסומנת לנכים ברחבת האצטדיון, יש רק בתוך החניונים. מחזיק בעל תו נכה לא תמיד מורשה להיכנס לתוך חניון.

אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)אצטדיון בלומפילד (ראובן שוורץ)

כניסה לאצטדיון

במשחקים של הפועל ת”א יש עומס ניכר בשערים, במיוחד בשער 5. התור בקופות זרם מהר מאוד.

מחירי האוכל

נקניקייה בלחמנייה 30 ש״ח, פופקורן 30 ש״ח, פיצה 35 ש"ח. המגוון רחב, ישנה עמדה של פיצות חמות ומאפים בנוסף.

המזנון בבלומפילד (איציק כלפי)המזנון בבלומפילד (איציק כלפי)
מחירי האוכל בבלומפילד (איציק כלפי)מחירי האוכל בבלומפילד (איציק כלפי)

מצב השירותים

במצב טוב, נקי רוב הזמן, בדרך כלל מצויד בנייר טואלט ויש גם סבון.

השירותים בבלומפילד (איציק כלפי)השירותים בבלומפילד (איציק כלפי)

מסכים ושידור נתונים

גדולים, ברורים ואיכותיים. התוצאות, השעון והחילופים מתעדכנים במשך כל הזמן וקריאים מכל היציעים.

