במחזור הראשון: 2:2 סוער בין מכבי חיפה לפ"ת

נערים ב’: קיבלנו את משחק העונה כבר במחזור הראשון, כאשר מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה נפרדו הערב (שבת) בתיקו 2:2 לאחר משחק גועש במצבים והזדמנויות. המשחק נפתח בקצב גבוה מאוד כשכבר בדקה השלישית נועם סגל מסר לאורי אדמן, שלאחר דריבל יפה באגף הימני, העביר כדור רוחב אל הרחבה שם חיכה אביאל דורה שגלגל את הכדור לרשת. מלך השערים של העונה שעברה (40 כיבושים) כבש גם היום.

חיפה המשיכה ללחוץ עם הרגל על הגז, כששלוש דקות מאוחר יותר היא הכפילה את היתרון. כדור חופשי מדויק של מוחמד שעבאן, מצא את הראש של נעם גולדנברג הקפטן, שעלה מעל כולם ושם את הכדור ברשת, 0:2 ירוק. הירוקים המשיכו לשלוט בקצב, אך עם הדקות שחלפו גם פ"ת הראתה נוכחות, יונתן קוריאט עם בעיטה מעולה סחט הדיפה אדירה של חלבני שהוציא את הכדור לקרן.

אותו כדור הקרן הוגבה לרחבה, משם הגיח גיא צדקה שעלה גבוה וצמצמם את התוצאה ל-2:1. שתי דקות חלפו ועוד הצלה אדירה של חלבני מבעיטה של קוריאט, שהוכיחה שהמשחק רחוק מלהסתיים. בדקה ה-23 אורי אהל קיבל כדור יפה מיואב בלאי במרכז המגרש הסתובב מול השחקן שלו ושחרר בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה, שלא הותירה שום סיכוי לשוער, ונכנסה אל הרשת בדרך ל-2:2.

גם במחצית השנייה הקצב המשיך להיות גבוה עם מצבים מרחבה לרחבה, אך לא כאלה שסיכנו. בין הבולטים במשחק היו אורי אדמן ונועם גולדנברג ממכבי חיפה שכבשו ובישלו. ומן העבר השני יואב בלאי המגן השמאלי עם צמד בישולים וגיל אשר היו מעל כולם.

