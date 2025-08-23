יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

במחזור הראשון: 2:2 סוער בין מכבי חיפה לפ"ת

נערים ב'. הירוקים והמלאבסים נפגשו כבר בפתיחת הליגה למשחק העונה, שהסתיים בחלוקת נקודות. צדקה ואורי אהל כבשו לצפוניים, דורה וגולדנברג איזנו

|
עידן וולך בפעולה (שחר גרוס)
עידן וולך בפעולה (שחר גרוס)

נערים ב’: קיבלנו את משחק העונה כבר במחזור הראשון, כאשר מכבי פתח תקווה ומכבי חיפה  נפרדו הערב (שבת) בתיקו 2:2 לאחר משחק גועש במצבים והזדמנויות. המשחק נפתח בקצב גבוה מאוד כשכבר בדקה השלישית נועם סגל מסר לאורי אדמן, שלאחר דריבל יפה באגף הימני, העביר כדור רוחב אל הרחבה שם חיכה אביאל דורה שגלגל את הכדור לרשת. מלך השערים של העונה שעברה (40 כיבושים) כבש גם היום.

חיפה המשיכה ללחוץ עם הרגל על הגז, כששלוש דקות מאוחר יותר היא הכפילה את היתרון. כדור חופשי מדויק של מוחמד שעבאן, מצא את הראש של נעם גולדנברג הקפטן, שעלה מעל כולם ושם את הכדור ברשת, 0:2 ירוק. הירוקים המשיכו לשלוט בקצב, אך עם הדקות שחלפו גם פ"ת הראתה נוכחות, יונתן קוריאט עם בעיטה מעולה סחט הדיפה אדירה של חלבני שהוציא את הכדור לקרן.

אותו כדור הקרן הוגבה לרחבה, משם הגיח גיא צדקה שעלה גבוה וצמצמם את התוצאה ל-2:1. שתי דקות חלפו ועוד הצלה אדירה של חלבני מבעיטה של קוריאט, שהוכיחה שהמשחק רחוק מלהסתיים. בדקה ה-23 אורי אהל קיבל כדור יפה מיואב בלאי במרכז המגרש הסתובב מול השחקן שלו ושחרר בעיטה מדויקת מחוץ לרחבה, שלא הותירה שום סיכוי לשוער, ונכנסה אל הרשת בדרך ל-2:2.

מכבי חיפה נערים במכבי חיפה נערים ב' חוגגים (שחר גרוס)
גיא צדקה ויואב בלאי חוגגים (שחר גרוס)גיא צדקה ויואב בלאי חוגגים (שחר גרוס)

גם במחצית השנייה הקצב המשיך להיות גבוה עם מצבים מרחבה לרחבה, אך לא כאלה שסיכנו. בין הבולטים במשחק היו אורי אדמן ונועם גולדנברג ממכבי חיפה שכבשו ובישלו. ומן העבר השני יואב בלאי המגן השמאלי עם צמד בישולים וגיל אשר היו מעל כולם.

מכבי חיפה נערים במכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)
אליעזר בן אהרון (שחר גרוס)אליעזר בן אהרון (שחר גרוס)
מכבי פתח תקווה נערים במכבי פתח תקווה נערים ב' (שחר גרוס)
טל מציורו (שחר גרוס)טל מציורו (שחר גרוס)
שמחה אצל שחקני מכבי חיפה נערים בשמחה אצל שחקני מכבי חיפה נערים ב' (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה נערים בשחקני מכבי פתח תקווה נערים ב' חוגגים (שחר גרוס)
אליאב רוזנטל (שחר גרוס)אליאב רוזנטל (שחר גרוס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */