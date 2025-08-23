נערים ב': 0:1 לק"ש על אשדוד, 0:2 להפועל ת"א

כבר בחמישי בערב החלו להם משחקי המחזור הראשון בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2010, כאשר הפועל ירושלים גברה 0:1 על בית"ר ירושלים ואתמול (שישי) הפועל פתח תקווה רשמה 3:6 משוגע על הפועל ראשון לציון. היום (שבת) התקיימו להם חמישה משחקים נוספים וביום שלישי הקרוב (26/08) יינעל המחזור במפגש בין הפועל ניר רמת השרון לבני יהודה ת"א.

מ.ס. אשדוד – הפועל קריית שמונה 1:0

סיפתח מעניין בסינתטיקו באשדוד. הצפוניים, שמתאמנים שלא בעיר שלהם, חוזרים הביתה עם שלוש נקודות ביד. שער בודד של אריאל גוזלנד (הגיע ממ.כ. נוה יוסף) קבע את תוצאת המשחק, בעבור החבר'ה הצעירים של אילן עזריה. באשדוד נשארו ללא מילים בתום ההתמודדות, כשדן ברמבוים ושחקניו יצטרכו לעשות חושבים לקראת המחזור הבא.

דורון שנפר, שנמצא בחו"ל, ציין בפני ONE: "אלו חבורה של גברים, אחד-אחד. שאפו עליהם. כבוד גדול לעיר ולמועדון. אין לנו מגרש ראוי לאימונים, אין חדר הלבשה, מתלבשים בחוץ, הכל עושים בחוץ, ועדיין – יש לנו כמועדון וכמחלקת נוער מה שאין לאף אחד אחר. לב ענק. אני גאה באילן ובשחקנים הצעירים. ניצחון יקר להמשך הדרך העונה".

דורון שנפר (צילום: דוברות עיריית קריית שמונה)

מכבי נתניה – הפועל חדרה 0:2

היהלומים הצעירים של משה כהן פתחו את העונה ברגל ימין, זאת בזכות שערים של אורן נחמיאס ומחמוד אבו אחמד, צמד שערים שנפלו במחצית השנייה להתמודדות. זוהר רצון, שחקנה של חדרה, ראה כרטיס אדום בדקה ה-63 והותיר את חניכיו של עידו ג'אן ב-10 שחקנים. גיא פרידור, שוערה של הפועל ירושלים בעונה החולפת, פותח עונה ללא ספיגות.

אורן נחמיאס ממשיך את מה שהחל בעונה שעברה, כשחקן נערים ג' של מכבי נתניה, אז רשם 19 שערי ליגה, לצד צמד שערים במסגרת גביע המדינה לנערים ג'. בנתניה בונים עליו לשנים הבאות ומאמינים שגם העונה מספריו יהיו דו ספרתיים. מחמוד אבו אחמד הבקיע מול האקסית, הרי שבעונה שעברה היה חלק מהסגל של הפועל חדרה נערים ג'.

משה כהן אמר בתום ההתמודדות ל-ONE: "עבדנו קשה בחודש האחרון בכדאי להתחיל ברגל ימין. אני עדיין רחוק מלהיות מרוצה, אבל הכיוון שלנו הוא טוב. צריך המון סבלנות ואורך רוח ולי יש אותם".

הפועל באר שבע – הפועל רמת גן 1:4

האדומים מבירת הנגב, אותם מאמן בר הרוש הפכו פיגור של 1:0 (שגיא אלמליח) והשאירו הנקודות בבית, זאת בזכות שערים של אורון שורצברג (צמד), שלו ייברקן ונועם אברהם. יש לציין כי אורון שורצברג עלה מהספסל במחצית הראשון (33') לנוכח פציעה של דניאל קורולוב, ואפשר להגיד כי החילוף היה חילוף מנצח. הפועל רמת גן וערן ססי על הקווים עם פתיחה שלא ציפו לה.

הפועל תל אביב – הפועל רעננה 0:2

סיפתח נהדר לאופיר אמסטרדמר וחניכיו הצעירים, בזכות שערים של עידן סלמן ואדיסו אלמו. במשחק הבית הראשון לעונת 2025/26, עידו ירון שמר על רשת נקייה מול החבר'ה הצעירים של עמי טיאר. עידו הגיע מקבוצת נערים ג' של הפועל חדרה, שעשתה פלאים בעונה החולפת וסיימה שלישית בליגת נערים ג' – על הבכירה של שנתון 2010.

בדומה לעידו, גם עידן סלמן הגיע מקבוצת נערים ג' של הפועל חדרה, שהייתה לקבוצה יוצאת מן הכלל, כאמור. בעונה החולפת כבש שישה שערים במדי חדרה והנה, העונה, פותח ברגל ימין עם שער בכורה בקבוצתו הרביעית בקריירה אחרי עתלית, הפועל חיפה והפועל חדרה, כאמור. אדיסו, הצעיר, ממשיך לפרוע שטרות בהפועל תל אביב, כשבעונה החולפת סיים עם 14 שערים בסך הכל.

המשחקים הבאים

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי תל אביב (24/08, נהלל, 18:30)

הפועל ניר רמת השרון – בני יהודה ת"א (26/08, רמת השרון סינתטי, 19:45)