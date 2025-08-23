יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:51
מתוך טדי: ההבדל אצל המארחות ואיפה חונים?

דו"ח המבקר של ONE מגיע לאצטדיון בירושלים: השוני בלחץ ובמורכבות בין משחק של בית"ר לזה של הפועל, היכן יש חנייה בחינם, המזנון וגם מצב השירותים

|
אצטדיון טדי (IMAGO)
אצטדיון טדי (IMAGO)

דו”ח המבקר של ONE יסקור במגוון נושאים את כלל מתקני הכדורגל בארץ, והערב (שבת) לצד מחזור הפתיחה של ליגת העל בעונת 2025/26 והמשחק של הפועל ירושלים מול מ.ס אשדוד, אנו מביאים אליכם את המסקנות באשר לאצטדיון טדי אשר בעיר הבירה ירושלים.

חנייה

במשחק של הפועל ירושלים עניין החניה נוח יותר, יש מספיק מקום חניה בצד המזרחי, אפשר להחנות גם בקניון מלחה הסמוך. כשבית”ר ירושלים משחקת זה סיפור מורכב יותר כמובן. 

סביב טדי ובחניונים המסומנים יש מקומות רבים לנכים, כמו כן המשטרה מכווינה את הבאים לאצטדיון לחניונים הפתוחים. החנייה סביב האצטדיון בחינם, בקניון מלחה בתשלום של שישה שקלים החל מהשעה השלישית. 

הכניסה לאצטדיון

שוב, במשחק של הפועל ירושלים הכניסה חלקה יותר בשערי האצטדיון, אין לחץ על השערים ואין לחץ בקופות האצטדיון.

שערי הכניסה לאצטדיון טדי (גיא בן זיו)שערי הכניסה לאצטדיון טדי (גיא בן זיו)

מחירי האוכל

יקר - פופקורן 25 שקלים, טילון 15 שקלים. 

מצב השירותים

נקי מאוד, מסודר, 3 גלילי נייר טואלט בכל תא שירותים. 

בנוסף, דיווח נתונים על גבי המסכים במהלך המשחק - מהיר, מדויק, קריא.

השירותים בטדי (גיא בן זיו)השירותים בטדי (גיא בן זיו)
השירותים בטדי (גיא בן זיו)השירותים בטדי (גיא בן זיו)
השירותים בטדי (גיא בן זיו)השירותים בטדי (גיא בן זיו)
