יום שבת, 23.08.2025 שעה 22:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
"הצהרת כוונות": דמיון לי חתם בעירוני נס ציונה

אלוף ה-NBA לשעבר עם גולדן סטייט, הצטרף לעונה הקרובה לכתומים. המנהל המקצועי טפירו: "יהיה מיוחד". הגארד לאחר החתימה: "מחכה בקוצר רוח להתחרות"

|
דמיון לי (IMAGO)
דמיון לי (IMAGO)

עירוני נס ציונה הודיעה הערב (שבת) על החתמתו של דמיון לי לעונה הקרובה: “הגארד האמריקאי (32, 1.98) מגיע ללב המושבה לאחר 8 שנים ב-NBA, מתוכן עונה אחת באטלנטה, 4 עונות בגולדן סטייט עימה זכה באליפות בעונת 2021/22 ו-3 עונות בפיניקס. לי רשם 315 הופעות בליגה הטובה בעולם בהן קלע 7.8 נקודות וקטף 3.8 ריבאונדים בממוצע למשחק”.
 
הכתומים עוד הוסיפו על הרכש: “לי החל את קריירת המכללות בדרקסל, ואחרי 4 שנים עבר ללואיוויל שם שיחק שנה אחת. לאחר עונה וחצי בליגת הפיתוח, רשם בעונת 2017/18 את הופעת הבכורה ב-NBA במדי אטלנטה הוקס, בה שיחק עד לסיום העונה. בקיץ 2018 חתם על חוזה דו כיווני בגולדן סטייט, ושיחק לסירוגין גם בקבוצת הג׳י ליג של המועדון”.

יש לציין שלי המשיך במדי הווריורס גם בעונת 2019/20 בה רשם 12.7 נקודות ו-4.9 ריבאונדים למשחק, וקיבל חוזה קבוע רב שנתי. ב-2021/22 זכה עם גולדן סטייט באליפות כאמור כשהוא חלק מהרוטציה של המאמן סטיב קר. אחר כך עבר לפיניקס סאנס איתה העפיל לחצי גמר המערב. את 2023/24 החמיץ בשל פציעה, ובעונה החולפת שב לשחק לעונה נוספת במדי הסאנס.  כמו כן, עובדת בונוס על השחקן: הוא נשוי לאחות של סטף קרי.

מאיר טפירו (ראובן שוורץ)מאיר טפירו (ראובן שוורץ)

המנהל המקצועי של נס ציונה, מאיר טפירו: “שמח לקבל את דמיון לי למשפחה הכתומה. דמיון, אלוף NBA, שיחק ברמות הגבוהות ביותר, והוא מביא איתו הרבה יכולות שיעזרו לקבוצה, החל מקליעה ועד למנהיגות וניסיון. הצירוף של דמיון הוא הצהרת כוונות מבחינתנו, שנעשה הכל כדי לבנות קבוצה תחרותית ואטרקטיבית, תהיה עונה מיוחדת בלב המושבה”.

דמיון לי לאחר החתימה: “אני נרגש מאוד להגיע לנס ציונה! מחכה בקוצר רוח להתחרות ברמה גבוהה ולעשות את מה שאני הכי אוהב. אני מצפה להכיר את שאר השחקנים, את הצוות המקצועי וכמובן את האוהדים. עכשיו נותר לעלות על הפרקט ולהתחיל לעבוד”.

