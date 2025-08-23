שחקן מהלאומית נעצר בחשד לאונס ואלימות

משטרת ישראל הודיעה היום (שבת) כי עצרה גבר בחשד לאונס ואלימות כלפי בת זוגו בתל אביב. החשוד, שחקן ששיחק בעונה שעברה בליגה הלאומית בן 33, נעצרה ונלקח לחקירה בתחנת המשטרה, כשמחר יובא לדיון בבית המשפט.

הנפגעת היא נתינה זרה, כשצד ג’ היה זה שדיווח על הנושא למשטרה. בעונה שעברה השחקן שיחק בליגה הלאומית, אך כרגע אינו רשום באף קבוצה.

בהודעת המשטרה נכתב: “במוקד המשטרה התקבל הבוקר דיווח על אישה שהותקפה ונאנסה ע"י בן זוגה שנמלט מהמקום, ברח' אצ"ל בתל אביב”.

“שוטרי תחנת תל אביב דרום וחוקרי זירה הגיעו למקום ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות לצד סריקות לאיתור החשוד”.