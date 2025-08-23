יום שבת, 23.08.2025 שעה 20:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
00-00בית"ר ירושלים1
00-00בני סכנין2
00-00הפועל ב"ש3
00-00הפועל חיפה4
00-00הפועל פ"ת5
00-00הפועל ת"א6
00-00מכבי בני ריינה7
00-00מכבי ת"א8
00-00מכבי חיפה9
00-00מ.ס אשדוד10
00-00מכבי נתניה11
00-00עירוני טבריה12
00-00עירוני ק"ש13
00-00הפועל ירושלים14

שלחו מסר: המחאה של ארגוני אוהדי מכבי חיפה

הארגונים השונים יצאו מהיציע לחמש הדקות הראשונות וקראו לקהל אוהדי מכבי חיפה להצטרף אליהם. אוהדים הגיעו ליציע בחולצות עם הכיתוב "יעקב שחרר"

|
מחאת אוהדי מכבי חיפה (פרטי)
מחאת אוהדי מכבי חיפה (פרטי)

העונה בליגת העל נפתחת היום (שבת) כשמכבי חיפה פוגשת בשעה זו את בני ריינה באצטדיון סמי עופר, אך הפתיחה של הירוקים לא רגועה בצל המתיחות בין המועדון לארגוני האוהדים השונים.

הארגונים נקטו בצעדי מחאה נגד ראשי המועדון, ויצאו מהיציע לחמש הדקות הראשונות של המשחק כדי להראות “איך היציעים יראו אם הם ימשיכו בדרך העקומה שלהם” לדבריהם. בנוסף, אוהדים הגיעו ליציע בחולצות עם הכיתוב “יעקב שחרר”.

בהודעת ארגון “הקופים הירוקים” לפני המשחק נכתב: “אנו קוראים לכל אוהד מכבי חיפה שיהיה באצטדיון בשבת הקרובה, לקום ולעשות מעשה. כל אחד וסיבותיו: ההתנהלות, היחס לקהל, ניסיון השליטה בנרטיב דרך התקשורת, הניתוק, השקרים, הזלזול באינטליגנציה של האוהדים, ההתרפסות מול אופ"א והפולנים או כל הסיבות האלו יחד. המטרה היא להעביר את המסר – לא מקבלים את זה יותר, רוצים שינוי”.

חולצות האוהדים עם המחאה לנשיא המועדון יעקב שחר (עמרי שטיין)חולצות האוהדים עם המחאה לנשיא המועדון יעקב שחר (עמרי שטיין)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהגיע עם חולצת מסי ונזרק מהמלון של רונאלדו
הגיע עם חולצת מסי נזרק מהמלון של רונאלדונגן"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"
"כשיונייטד ינצחו 5 משחקים ברצף אסתפר"נגןאהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריק
אהבה כזו כבר לא רואים: החתונה של אנדריקנגןמי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
מי בונה ככה אצטדיון? במזל החלוץ ניצל מזה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי
חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */