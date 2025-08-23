שלחו מסר: המחאה של ארגוני אוהדי מכבי חיפה

העונה בליגת העל נפתחת היום (שבת) כשמכבי חיפה פוגשת בשעה זו את בני ריינה באצטדיון סמי עופר, אך הפתיחה של הירוקים לא רגועה בצל המתיחות בין המועדון לארגוני האוהדים השונים.

הארגונים נקטו בצעדי מחאה נגד ראשי המועדון, ויצאו מהיציע לחמש הדקות הראשונות של המשחק כדי להראות “איך היציעים יראו אם הם ימשיכו בדרך העקומה שלהם” לדבריהם. בנוסף, אוהדים הגיעו ליציע בחולצות עם הכיתוב “יעקב שחרר”.

בהודעת ארגון “הקופים הירוקים” לפני המשחק נכתב: “אנו קוראים לכל אוהד מכבי חיפה שיהיה באצטדיון בשבת הקרובה, לקום ולעשות מעשה. כל אחד וסיבותיו: ההתנהלות, היחס לקהל, ניסיון השליטה בנרטיב דרך התקשורת, הניתוק, השקרים, הזלזול באינטליגנציה של האוהדים, ההתרפסות מול אופ"א והפולנים או כל הסיבות האלו יחד. המטרה היא להעביר את המסר – לא מקבלים את זה יותר, רוצים שינוי”.